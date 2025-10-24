40% нових ігор у Steam не заробили і $100, не окупивши навіть розміщення на платформі

У 2025 році у Steam вийшло майже 13 тисяч ігор, проте для більшості з них все закінчилося тихо і безуспішно – продаж виявився мінімальним, а розробники не змогли повернути навіть базову плату за публікацію.

Польський розробник Артур Смеровський, автор покрокової версії RPG Soulash та її продовження Soulash 2, опублікував аналітику Gamalytic, яка показує тривожну картину інді-ринку. За даними, близько 40% усіх нових релізів 2025 року (12 732 гри) заробили менше $100, близько двох третин — менше $1000, і лише 8% змогли подолати позначку $100 тисяч.

При цьому Steam все ще використовує регіональні ціни за курсом 2022 року, що робить багато тайтл дорожчим для покупців з деяких країн.

Статистика ігор у Steam

За даними Gamalytic, 30% менш прибуткових проектів принесли в середньому $37, а 47,4% ігор продалися в кількості менше 100 копій. Ще 28% – від 100 до 1000 екземплярів. Таким чином більшість розробників не змогли навіть відбити $100, які Steam стягує за публікацію нової гри. Ця сума повертається лише якщо проект заробляє хоча б $1000 валового доходу, чого дозрівають далеко не всі.

Gamalytic уточнює, що не має доступу до внутрішньої статистики Valve, тому цифри можуть мати похибку до 50%, проте загальна тенденція очевидна – ринок інді-ігор перенасичений, а видимість та продаж стрімко падають.

Необхідно враховувати, що частина цих проектів – безкоштовні ігри без монетизації, включаючи фанатські та експериментальні роботи. Проте дані демонструють масштаб “гри в нікуди”: більшість творців випускають свої проекти заради самого факту релізу, а не заради прибутку. Навіть незважаючи на те, що все більше ігор створюється за допомогою ІІ, знижуючи витрати, витрачений час, ресурси та зусилля найчастіше не окупаються зовсім.