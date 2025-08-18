19 устройств Samsung которые будут получать 7 лет обновлений Андроид18.08.25
Samsung взяла курс на длительную поддержку своих устройств, и теперь эта политика распространяется не только на флагманы, но и на самые бюджетные модели. Компания гарантирует семи устройствам до семи крупных обновлений Android и столько же пакетов безопасности.
Список моделей, которые получат 7 крупных обновлений системы:
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Flip 7
- Galaxy Z Flip 7 FE
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Tab S10
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy XCover 7 Pro
Первыми такую поддержку получили модели серии S24 — именно они запустили стратегию 7-летней поддержки. Серия Galaxy S25 продолжила эту традицию: владельцы получат обновления вплоть до Android 22, а пакеты безопасности будут выходить до 2032 года.
Ранее Qualcomm и Google заявили о 7-летней поддержке для некоторых устройств на Snapdragon, но конечное решение всегда зависит от производителя.
Смартфоны сейчас устаревают медленнее, чем раньше, и Samsung таким образом получает конкурентное преимущество перед китайскими брендами, которые предлагают более дешёвые модели с сильными характеристиками. Учитывая, что современные устройства могут спокойно работать 5+ лет, а мощности флагманов хватает для базовых задач и через десятилетие, этот шаг выглядит вполне логичным.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Новый ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащен топовым процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080. Посмотрим, что он может предложить в новом поколении
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
19 устройств Samsung которые будут получать 7 лет обновлений Андроид Samsung Андроид обновление
Samsung взяла курс на длительную поддержку своих устройств, и теперь эта политика распространяется не только на флагманы
Sony окончательно покинула россию Sony война
Заявление о ликвидации бизнеса Sony на россии было подано в Федеральную налоговую службу ещё 10 октября 2024 года
19 устройств Samsung которые будут получать 7 лет обновлений Андроид
Sony окончательно покинула россию
Volkswagen внедрит подписку на лошадиные силы в электрокарах
Ajax выпустила камеры наблюдения с дневной подсветкой
Киевстар вышла на биржу Nasdaq
Компания Kodak может исчезнуть из-за долгов. Ей 133 года
NVIDIA и AMD будут отдавать правительству США 15% доходов от продажи ШИ-чипов в Китае
В Украине разработали дрон-перехватчик оснащенный дробовиком
Razer Wolverine V3 для ПК — киберспортивные геймпады за $120 и $200
Звонки в Telegram и WhatsApp заблокировали на россии
Умные часы Pebble Time 2 уже доступны для предзаказа за $225
ARM NSS – технология нейронного масштабирования разрешения для маломощных устройств
Купить смартфон Oppo Reno14 В Украине можно будет за 25 000 грн. В подарок Oppo Watch X
Телевизоры Sony начали массово получать обновление Андроид