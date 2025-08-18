19 устройств Samsung которые будут получать 7 лет обновлений Андроид

Samsung взяла курс на длительную поддержку своих устройств, и теперь эта политика распространяется не только на флагманы, но и на самые бюджетные модели. Компания гарантирует семи устройствам до семи крупных обновлений Android и столько же пакетов безопасности.

Список моделей, которые получат 7 крупных обновлений системы:

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Flip 7 FE

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Tab S10

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy XCover 7 Pro

Первыми такую поддержку получили модели серии S24 — именно они запустили стратегию 7-летней поддержки. Серия Galaxy S25 продолжила эту традицию: владельцы получат обновления вплоть до Android 22, а пакеты безопасности будут выходить до 2032 года.

Ранее Qualcomm и Google заявили о 7-летней поддержке для некоторых устройств на Snapdragon, но конечное решение всегда зависит от производителя.

Смартфоны сейчас устаревают медленнее, чем раньше, и Samsung таким образом получает конкурентное преимущество перед китайскими брендами, которые предлагают более дешёвые модели с сильными характеристиками. Учитывая, что современные устройства могут спокойно работать 5+ лет, а мощности флагманов хватает для базовых задач и через десятилетие, этот шаг выглядит вполне логичным.