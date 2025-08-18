19 пристроїв Samsung які отримуватимуть 7 років оновлень Андроїд18.08.25
Samsung взяла курс на тривалу підтримку своїх пристроїв, і тепер ця політика поширюється не лише на флагмани, а й на бюджетні моделі. Компанія гарантує сім пристроям до семи великих оновлень Android і стільки ж пакетів безпеки.
Список моделей, які отримають 7 великих оновлень системи:
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Flip 7
- Galaxy Z Flip 7 FE
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Tab S10
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy XCover 7 Pro
Першими таку підтримку отримали моделі серії S24 – саме вони запустили стратегію 7-річної підтримки. Серія Galaxy S25 продовжила цю традицію: власники отримають оновлення аж до Android 22, а пакети безпеки виходитимуть до 2032 року.
Раніше Qualcomm та Google заявили про 7-річну підтримку для деяких пристроїв на Snapdragon, але кінцеве рішення завжди залежить від виробника.
Смартфони зараз старіють повільніше, ніж раніше, і Samsung таким чином отримує конкурентну перевагу перед китайськими брендами, які пропонують дешевші моделі із сильними характеристиками. Враховуючи, що сучасні пристрої можуть спокійно працювати 5+ років, а потужності флагманів вистачає для базових завдань і десятиліття, цей крок виглядає цілком логічним.
