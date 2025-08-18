19 пристроїв Samsung які отримуватимуть 7 років оновлень Андроїд

Samsung взяла курс на тривалу підтримку своїх пристроїв, і тепер ця політика поширюється не лише на флагмани, а й на бюджетні моделі. Компанія гарантує сім пристроям до семи великих оновлень Android і стільки ж пакетів безпеки.

Список моделей, які отримають 7 великих оновлень системи:

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Flip 7 FE

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Tab S10

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy XCover 7 Pro

Першими таку підтримку отримали моделі серії S24 – саме вони запустили стратегію 7-річної підтримки. Серія Galaxy S25 продовжила цю традицію: власники отримають оновлення аж до Android 22, а пакети безпеки виходитимуть до 2032 року.

Раніше Qualcomm та Google заявили про 7-річну підтримку для деяких пристроїв на Snapdragon, але кінцеве рішення завжди залежить від виробника.

Смартфони зараз старіють повільніше, ніж раніше, і Samsung таким чином отримує конкурентну перевагу перед китайськими брендами, які пропонують дешевші моделі із сильними характеристиками. Враховуючи, що сучасні пристрої можуть спокійно працювати 5+ років, а потужності флагманів вистачає для базових завдань і десятиліття, цей крок виглядає цілком логічним.