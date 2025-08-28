17 смартфонов Oppo не получат Андроид 16

Oppo готовит к релизу новую прошивку ColorOS 16 на базе Android 16 и уже запустила программу бета-тестирования. Обновление получат не только флагманские устройства серий Find N и Find X, но и модели среднего класса.

Вместе с выходом Android 16 компания прекратит выпускать крупные обновления для ряда гаджетов. В этот список вошли модели Reno 12 F, Reno 11 F, серия A5, F27, K12, а также планшет Oppo Pad 3 Pro.

Oppo Reno 12 F;

Oppo Reno 12 F 4G;

Oppo Reno 11 F;

Oppo A5;

Oppo A5 4G;

Oppo A5 Pro;

Oppo A5 Pro 4G;

Oppo A5x;

Oppo A5x 4G;

Oppo A5 Energy;

Oppo F27;

Oppo F27 Pro+;

Oppo F25 Pro;

Oppo K12;

Oppo K12x;

Oppo K12 Plus;

Oppo Pad 3 Pro.

Владельцы этих устройств продолжат получать патчи безопасности, но новые функции и версии ColorOS им больше недоступны. Стабильный релиз ColorOS 16 ожидается до конца 2025 года.

К слову с 13 по 24 августа 2025 года в Украине был открыт предзаказ новой серии смартфонов Oppo Reno14. А уже сегодня их можно купить. Обе модели Oppo Reno14 оснащены аккумулятором ёмкостью 6000 мА·ч, 12 ГБ оперативной памяти и имеют защиту корпуса по стандарту IP69.

Oppo Reno14 5G получил процессор MediaTek Dimensity 8350, 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1256×2760 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а также быструю зарядку мощностью 80 Вт. Камерный блок состоит из основного сенсора на 50 МП с оптической стабилизацией, 50-мегапиксельного телевика и 8-мегапиксельного ультраширокоугольного модуля.

Oppo Reno14 FS 5G построен на чипе Snapdragon 6 Gen 1, оснащён 6,57-дюймовым AMOLED-дисплеем (1080×2372, 120 Гц) и зарядкой 45 Вт. Камерная система включает 50 МП основную камеру с OIS, 8 МП ультраширокий модуль и 2 МП макрообъектив.