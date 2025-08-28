Ці 17 смартфонів Oppo не отримають Андроїд 1628.08.25
Oppo готує до релізу нову прошивку ColorOS 16 на базі Android 16 та вже запустила програму бета-тестування. Оновлення отримають не лише флагманські пристрої серій Find N та Find X, а й моделі середнього класу.
Разом з виходом Android 16 компанія припинить випускати великі оновлення для ряду гаджетів. До цього списку увійшли моделі Reno 12 F, Reno 11 F, серія A5, F27, K12, а також планшет Oppo Pad 3 Pro.
- Oppo Reno 12 F;
- Oppo Reno 12 F 4G;
- Oppo Reno 11 F;
- Oppo A5;
- Oppo A5 4G;
- Oppo A5 Pro;
- Oppo A5 Pro 4G;
- Oppo A5x;
- Oppo A5x 4G;
- Oppo A5 Energy;
- Oppo F27;
- Oppo F27 Pro+;
- Oppo F25 Pro;
- Oppo K12;
- Oppo K12x;
- Oppo K12 Plus;
- Oppo Pad 3 Pro.
Власники цих пристроїв продовжать отримувати патчі безпеки, але нові функції та версії ColorOS їм більше недоступні. Стабільний реліз ColorOS 16 очікується до кінця 2025 року.
До речі, з 13 по 24 серпня 2025 року в Україні було відкрито попереднє замовлення нової серії смартфонів Oppo Reno14. А вже сьогодні їх можна придбати. Обидві моделі Oppo Reno14 оснащені акумулятором ємністю 6000 мА·год, 12 ГБ оперативної пам’яті та мають захист корпусу за стандартом IP69.
Oppo Reno14 5G отримав процесор MediaTek Dimensity 8350, 6,59-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1256×2760 пікселів і частотою оновлення 12 Вт. Камерний блок складається з основного сенсора на 50 МП з оптичною стабілізацією, 50-мегапіксельного телевізора та 8-мегапіксельного ультраширококутного модуля.
Oppo Reno14 FS 5G побудований на чіпі Snapdragon 6 Gen 1, оснащений 6,57-дюймовим AMOLED-дисплеєм (1080×2372, 120 Г4) і заряд. Камерна система включає 50 МП основну камеру з OIS, 8 МП ультраширокий модуль та 2 МП макрооб’єктив.
Samsung Galaxy Tab S10 Lite – бюджетний планшет із S Pen для навчання з ціною від €399 Samsung планшет
Samsung Galaxy Tab S10 Lite комплектується стилусом S Pen, який підходить для нотаток, роботи з PDF, малювання, розпізнавання тексту
