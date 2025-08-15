Звонки в Telegram и WhatsApp заблокировали на россии

роскомнадзор объявил о частичном ограничении голосовых звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp. По данным ведомства, эти сервисы стали основными каналами для мошенничества и «привлечения к диверсионной и террористической деятельности», сообщает российское издание «Медуза».

На россии заявили, что доступ к звонкам восстановят только после выполнения требований местного законодательства. Ведомство полагает, что такая мера снизит число звонков от мошенников. Первые перебои пользователи заметили 10–11 августа.

Ещё в конце мая крупнейшие мобильные операторы страны — МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2 — предлагали заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах. По их мнению, этот шаг позволит снизить давление силовиков и избежать полной блокировки сервисов.

Ранее британская The Guardian сообщила о крупной кибератаке, за которой стоит российское ГРУ, а именно подразделение 26165 — более известное как APT28 или Fancy Bear. Согласно данным британского Национального центра кибербезопасности (NCSC) и союзников, хакеры получили однократный доступ к изображениям с 10 000 камер видеонаблюдения, установленных на пограничных переходах, железнодорожных узлах и военных объектах в Украине, а также Польше, Румынии, Словакии и Венгрии.

Что произошло

Хакеры использовали камеры для разовой фиксации обстановки — получали «снимки момента», а не постоянную трансляцию. Тем не менее, этого оказалось достаточно для анализа маршрутов поставок вооружения и гуманитарной помощи в Украину.

Вот как распределялись точки доступа:

80% камер — в Украине (~8000 устройств)

10% — в Румынии (~1000)

4% — в Польше (~400)

2,8% — в Венгрии (~280)

1,7% — в Словакии (~170)

~150 камер — география не установлена

APT28 уже фигурировала в расследованиях о взломе серверов Демократической партии США в 2016 году, а также в утечке данных Всемирного антидопингового агентства. Но нынешняя операция — одна из самых широкомасштабных и технически сложных, направленных на тылы поддержки Украины.