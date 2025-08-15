Звонки в Telegram и WhatsApp заблокировали на россии15.08.25
роскомнадзор объявил о частичном ограничении голосовых звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp. По данным ведомства, эти сервисы стали основными каналами для мошенничества и «привлечения к диверсионной и террористической деятельности», сообщает российское издание «Медуза».
На россии заявили, что доступ к звонкам восстановят только после выполнения требований местного законодательства. Ведомство полагает, что такая мера снизит число звонков от мошенников. Первые перебои пользователи заметили 10–11 августа.
Ещё в конце мая крупнейшие мобильные операторы страны — МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2 — предлагали заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах. По их мнению, этот шаг позволит снизить давление силовиков и избежать полной блокировки сервисов.
Ранее британская The Guardian сообщила о крупной кибератаке, за которой стоит российское ГРУ, а именно подразделение 26165 — более известное как APT28 или Fancy Bear. Согласно данным британского Национального центра кибербезопасности (NCSC) и союзников, хакеры получили однократный доступ к изображениям с 10 000 камер видеонаблюдения, установленных на пограничных переходах, железнодорожных узлах и военных объектах в Украине, а также Польше, Румынии, Словакии и Венгрии.
Что произошло
Хакеры использовали камеры для разовой фиксации обстановки — получали «снимки момента», а не постоянную трансляцию. Тем не менее, этого оказалось достаточно для анализа маршрутов поставок вооружения и гуманитарной помощи в Украину.
Вот как распределялись точки доступа:
- 80% камер — в Украине (~8000 устройств)
- 10% — в Румынии (~1000)
- 4% — в Польше (~400)
- 2,8% — в Венгрии (~280)
- 1,7% — в Словакии (~170)
- ~150 камер — география не установлена
APT28 уже фигурировала в расследованиях о взломе серверов Демократической партии США в 2016 году, а также в утечке данных Всемирного антидопингового агентства. Но нынешняя операция — одна из самых широкомасштабных и технически сложных, направленных на тылы поддержки Украины.
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Компания Logitech предлагает широкий выбор обложек и чехлов для мобильных устройств. Познакомимся с Logitech FLIP FOLIO для планшетов и сверхкомпактных ноутбуков Apple
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
