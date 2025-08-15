Дзвінки в Telegram та WhatsApp заблокували на росії

розкомнагляд оголосив про часткове обмеження голосових дзвінків у месенджерах Telegram та WhatsApp. За даними відомства, ці послуги стали основними каналами для шахрайства та «залучення до диверсійної та терористичної діяльності», повідомляє російське видання «Медуза».

На росії заявили, що доступ до дзвінків відновлять лише після виконання вимог місцевого законодавства. Відомство вважає, що такий захід знизить кількість дзвінків від шахраїв. Перші перебої користувачі помітили 10-11 серпня.

Ще наприкінці травня найбільші мобільні оператори країни – МТС, “Мегафон”, “Білайн” та Tele2 – пропонували заблокувати дзвінки у закордонних месенджерах. На їхню думку, цей крок дозволить знизити тиск силовиків та уникнути повного блокування сервісів.

Раніше британська The Guardian повідомила про велику кібератаку, за якою стоїть російське ГРУ, а саме підрозділ 26165 — більш відомий як APT28 або Fancy Bear. За даними британського Національного центру кібербезпеки (NCSC) та союзників, хакери отримали одноразовий доступ до зображень із 10 000 камер відеоспостереження, встановлених на прикордонних переходах, залізничних вузлах та військових об’єктах в Україні, а також Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.

Що сталося

Хакери використовували камери для разової фіксації обстановки – отримували знімки моменту, а не постійну трансляцію. Проте цього виявилося достатньо для аналізу маршрутів постачання озброєння та гуманітарної допомоги в Україну.

Ось як розподілялися точки доступу:

80% камер — в Україні (~8000 пристроїв)

10% – у Румунії (~1000)

4% – у Польщі (~400)

2,8% – в Угорщині (~280)

1,7% – у Словаччині (~170)

~150 камер — географія не встановлена

APT28 вже фігурувала в розслідуваннях про злом серверів Демократичної партії США в 2016 році, а також у витоку даних Всесвітнього антидопінгового агентства. Але нинішня операція — одна з наймасштабніших і найтехнічніших, спрямованих на тили підтримки України.