Дзвінки в Telegram та WhatsApp заблокували на росії15.08.25
розкомнагляд оголосив про часткове обмеження голосових дзвінків у месенджерах Telegram та WhatsApp. За даними відомства, ці послуги стали основними каналами для шахрайства та «залучення до диверсійної та терористичної діяльності», повідомляє російське видання «Медуза».
На росії заявили, що доступ до дзвінків відновлять лише після виконання вимог місцевого законодавства. Відомство вважає, що такий захід знизить кількість дзвінків від шахраїв. Перші перебої користувачі помітили 10-11 серпня.
Ще наприкінці травня найбільші мобільні оператори країни – МТС, “Мегафон”, “Білайн” та Tele2 – пропонували заблокувати дзвінки у закордонних месенджерах. На їхню думку, цей крок дозволить знизити тиск силовиків та уникнути повного блокування сервісів.
Раніше британська The Guardian повідомила про велику кібератаку, за якою стоїть російське ГРУ, а саме підрозділ 26165 — більш відомий як APT28 або Fancy Bear. За даними британського Національного центру кібербезпеки (NCSC) та союзників, хакери отримали одноразовий доступ до зображень із 10 000 камер відеоспостереження, встановлених на прикордонних переходах, залізничних вузлах та військових об’єктах в Україні, а також Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.
Що сталося
Хакери використовували камери для разової фіксації обстановки – отримували знімки моменту, а не постійну трансляцію. Проте цього виявилося достатньо для аналізу маршрутів постачання озброєння та гуманітарної допомоги в Україну.
Ось як розподілялися точки доступу:
- 80% камер — в Україні (~8000 пристроїв)
- 10% – у Румунії (~1000)
- 4% – у Польщі (~400)
- 2,8% – в Угорщині (~280)
- 1,7% – у Словаччині (~170)
- ~150 камер — географія не встановлена
APT28 вже фігурувала в розслідуваннях про злом серверів Демократичної партії США в 2016 році, а також у витоку даних Всесвітнього антидопінгового агентства. Але нинішня операція — одна з наймасштабніших і найтехнічніших, спрямованих на тили підтримки України.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Компанія Logitech пропонує широкий вибір обкладинок та чохлів для мобільних пристроїв. Познайомимося з Logitech FLIP FOLIO для планшетів та надкомпактних ноутбуків Apple
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Дзвінки в Telegram та WhatsApp заблокували на росії війна месенджер
На россії оголосили про часткове обмеження голосових дзвінків у месенджерах Telegram та WhatsApp
Розумний годинник Pebble Time 2 доступний для попереднього замовлення за $225 Pebble смарт-годинник
Core Devices, компанія, що відродила бренд Pebble, представила фінальний дизайн нового розумного годинника Pebble Time 2 і відкрила попереднє замовлення
Дзвінки в Telegram та WhatsApp заблокували на росії
Придбати смартфон Oppo Reno14 В Україні можна буде за 25 000 грн. У подарунок Oppo Watch X
Телевізори Sony почали масово отримувати оновлення Андроїд
Waze не працюватиме на смартфонах з Android 9 і нижче більше
У GTA V додали підтримку NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation
SMS через Starlink: Київстар протестував супутниковий зв’язок
Київстар хоче залучити $200 млн при виході на біржу Nasdaq
XGIMI TITAN – нові проектори для бізнесу та навчання
Смарт-телевізори Panasonic P-Series оснащені MiniLED 144 Гц і мають Google TV із Dolby Atmos
Xiaomi Mijia Robot Vacuum 5 Pro може розпізнавати 47 видів бруду
Samsung Messages почнуть підтримувати супутниковий зв’язок