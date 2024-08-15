YouTube Music обновила дизайн главной ленты приложения для Андроид и iOS

В последние недели YouTube Music провела несколько изменений в дизайне главной ленты на Android и iOS, что заметно улучшило пользовательский интерфейс. Одно из самых заметных нововведений — замена кнопки «Ещё» на иконку с правой стрелкой. (вау)

Кнопка «Воспроизвести все», которая остаётся важной для разделов типа «Быстрый выбор», не претерпела изменений. Однако другие элементы интерфейса подверглись оптимизации: уменьшены размеры заголовков карусели, удалена вторая строка описаний, например, в разделе «Быстрый выбор» текст «Запустить радио из песни» был упрощен до «Создать радио».

Эти изменения уже доступны пользователям мобильных приложений на Андроид и iOS, но веб-версия music.youtube.com пока не была обновлена. Также неизвестно, будет ли YouTube Music продолжать замену текущего интерфейса на новый 3×3 макет, который заметили некоторые пользователи, но который пока не получил широкого распространения.

В 2024 году YouTube Music PWA получил значительные улучшения, что сделало его более конкурентоспособным приложением. Вот некоторые из ключевых обновлений:

Загрузка музыки: С марта 2024 года на сайте music.youtube.com появилась возможность загружать песни для офлайн-воспроизведения, что стало большим удобством для пользователей настольных компьютеров, таких как Chromebook. Обновленный дизайн альбомов и плейлистов: В прошлом месяце веб-сайт YouTube Music получил новый дизайн для альбомов и плейлистов, соответствующий дизайну Android-приложения для планшетов. Этот двухколоночный макет лучше использует пространство экрана и делает сайт более привлекательным. Расширенная панель навигации: В июне 2023 года была представлена расширенная панель навигации, обеспечивающая быстрый доступ к плейлистам. Запоминание последней воспроизводимой песни: С мая 2024 года YouTube Music запоминает последнюю воспроизводимую песню (или эпизод подкаста), что облегчает быстрое возобновление воспроизведения. Обновленный мини-плеер: В марте 2024 года мини-плеер был обновлен, чтобы соответствовать дизайну «Сейчас играет» в мобильных приложениях, делая интерфейс более чистым и современным.

Хотя Android и iOS, вероятно, и в дальнейшем будут оставаться приоритетными платформами для YouTube Music, значительные улучшения PWA в 2024 году свидетельствуют о том, что Google стремится сделать свое веб-приложение более мощным и удобным.

Отметим что PWA — это технология в web-разработке, которая визуально и функционально трансформирует сайт в приложение (мобильное приложение в браузере).

Приложение YouTube Music стало официально доступно для умных часов Garmin. Его поддерживают модели серий Forerunner, Venu, Fēnix и Epix.

Владельцы смарт часов могут загружать плейлисты и подкасты, а также управлять воспроизведением с помощью физических кнопок на часах. YouTube Music на Garmin получило достаточно положительных отзывов пользователей.