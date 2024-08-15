YouTube Music оновила дизайн головної стрічки програми для Андроїд та iOS

В останні тижні YouTube Music провела кілька змін у дизайні головної стрічки на Android та iOS, що помітно покращило інтерфейс користувача. Одне з найпомітніших нововведень – заміна кнопки “Ще” на іконку з правою стрілкою. (вау)

Кнопка «Відтворити все», яка залишається важливою для розділів типу «Швидкий вибір», не зазнала змін. Однак інші елементи інтерфейсу зазнали оптимізації: зменшено розміри заголовків каруселі, видалено другий рядок описів, наприклад, у розділі “Швидкий вибір” текст “Запустити радіо з пісні” був спрощений до “Створити радіо”.

Ці зміни вже доступні користувачам мобільних додатків на Android та iOS, але веб-версія music.youtube.com поки не була оновлена. Також невідомо, чи YouTube Music продовжуватиме заміну поточного інтерфейсу на новий 3×3 макет, який помітили деякі користувачі, але який поки не набув широкого поширення.

У 2024 році YouTube Music PWA отримав значні покращення, що зробило його більш конкурентоспроможним додатком. Ось деякі з ключових оновлень:

Завантаження музики: З березня 2024 року на сайті music.youtube.com з’явилася можливість завантажувати пісні для офлайн-відтворення, що стало великою зручністю для користувачів настільних комп’ютерів, таких як Chromebook. Оновлений дизайн альбомів та плейлистів: Минулого місяця веб-сайт YouTube Music отримав новий дизайн для альбомів та плейлистів, що відповідає дизайну Android-програми для планшетів. Цей двоколонковий макет краще використовує простір екрану і робить сайт привабливішим. Розширена панель навігації: У червні 2023 року була представлена ​​розширена панель навігації, що забезпечує швидкий доступ до плейлистів. Запам’ятовування останньої пісні, що відтворюється: З травня 2024 року YouTube Music запам’ятовує останню відтворювану пісню (або епізод подкасту), що полегшує швидке відновлення відтворення. Оновлений міні-плеєр: У березні 2024 року міні-плеєр було оновлено, щоб відповідати дизайну «Зараз грає» в мобільних додатках, роблячи інтерфейс більш чистим та сучасним.

Хоча Android та iOS, ймовірно, і надалі залишатимуться пріоритетними платформами для YouTube Music, значні покращення PWA у 2024 році свідчать про те, що Google прагне зробити свою веб-програму більш потужною та зручною.

Зазначимо, що PWA — це технологія у web-розробці, яка візуально та функціонально трансформує сайт у додаток (мобільний додаток у браузері).

Додаток YouTube Music став офіційно доступним для розумних годинників Garmin. Його підтримують моделі серій Forerunner, Venu, Fēnix та Epix.

Власники смарт годинників можуть завантажувати плейлисти та подкасти, а також керувати відтворенням за допомогою фізичних кнопок на годиннику. YouTube Music на Garmin отримало досить позитивних відгуків користувачів.