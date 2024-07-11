Приложение YouTube Music для браузера получило большое обновление11.07.24
В 2024 году YouTube Music PWA получил значительные улучшения, что сделало его более конкурентоспособным приложением. Вот некоторые из ключевых обновлений:
- Загрузка музыки: С марта 2024 года на сайте music.youtube.com появилась возможность загружать песни для офлайн-воспроизведения, что стало большим удобством для пользователей настольных компьютеров, таких как Chromebook.
- Обновленный дизайн альбомов и плейлистов: В прошлом месяце веб-сайт YouTube Music получил новый дизайн для альбомов и плейлистов, соответствующий дизайну Android-приложения для планшетов. Этот двухколоночный макет лучше использует пространство экрана и делает сайт более привлекательным.
- Расширенная панель навигации: В июне 2023 года была представлена расширенная панель навигации, обеспечивающая быстрый доступ к плейлистам.
- Запоминание последней воспроизводимой песни: С мая 2024 года YouTube Music запоминает последнюю воспроизводимую песню (или эпизод подкаста), что облегчает быстрое возобновление воспроизведения.
- Обновленный мини-плеер: В марте 2024 года мини-плеер был обновлен, чтобы соответствовать дизайну «Сейчас играет» в мобильных приложениях, делая интерфейс более чистым и современным.
Хотя Android и iOS, вероятно, и в дальнейшем будут оставаться приоритетными платформами для YouTube Music, значительные улучшения PWA в 2024 году свидетельствуют о том, что Google стремится сделать свое веб-приложение более мощным и удобным.
Отметим что PWA — это технология в web-разработке, которая визуально и функционально трансформирует сайт в приложение (мобильное приложение в браузере).
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