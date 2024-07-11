Програма YouTube Music для браузера отримала велике оновлення11.07.24
У 2024 році YouTube Music PWA отримав значні покращення, що зробило його більш конкурентоспроможним додатком. Ось деякі з ключових оновлень:
- Завантаження музики: З березня 2024 року на сайті music.youtube.com з’явилася можливість завантажувати пісні для офлайн-відтворення, що стало великою зручністю для користувачів настільних комп’ютерів, таких як Chromebook.
- Оновлений дизайн альбомів та плейлистів: Минулого місяця веб-сайт YouTube Music отримав новий дизайн для альбомів та плейлистів, що відповідає дизайну Android-програми для планшетів. Цей двоколонковий макет краще використовує простір екрану і робить сайт привабливішим.
- Розширена панель навігації: У червні 2023 року була представлена розширена панель навігації, що забезпечує швидкий доступ до плейлистів.
- Запам’ятовування останньої пісні, що відтворюється: З травня 2024 року YouTube Music запам’ятовує останню відтворювану пісню (або епізод подкасту), що полегшує швидке відновлення відтворення.
- Оновлений міні-плеєр: У березні 2024 року міні-плеєр був оновлений, щоб відповідати дизайну “Зараз грає” в мобільних додатках, роблячи інтерфейс більш чистим та сучасним.
Хоча Android та iOS, ймовірно, і надалі залишатимуться пріоритетними платформами для YouTube Music, значні покращення PWA у 2024 році свідчать про те, що Google прагне зробити свою веб-програму більш потужною та зручною.
Зазначимо, що PWA – це технологія у web-розробці, яка візуально та функціонально трансформує сайт у додаток (мобільний додаток у браузері).
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