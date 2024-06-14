Приложение YouTube Music появилось на умных временах Garmin

Приложение YouTube Music стало официально доступно для умных часов Garmin. Его поддерживают модели серий Forerunner, Venu, Fēnix и Epix.

Владельцы смарт часов могут загружать плейлисты и подкасты, а также управлять воспроизведением с помощью физических кнопок на часах. YouTube Music на Garmin получило достаточно положительных отзывов пользователей. Хотя первое время после запуска и закрытия Google Музыки, к алгоритмам и интерфейсу было много вопросов.

Как установить YouTube Music во времена Garmin:

Откройте магазин Connect IQ на своем смартфоне.

Поищите “YouTube Music” и установите приложение.

Откройте приложение YouTube Music на своих временах.

Войдите в свой аккаунт YouTube Music.

Выберите плейлист или подкаст, который необходимо воспроизвести.

YouTube Music на временах Гармин:

Загружает плейлисты и подкасты для прослушивания в автономном режиме

Управляется воспроизведением с помощью физических кнопок на часах

Показывает очередь воспроизведения и исполнителя, который сейчас воспроизводится

Ищут музыку и подкасты в библиотеке

Список поддерживаемых часов Garmin: