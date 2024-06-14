Приложение YouTube Music появилось на умных временах Garmin14.06.24
Приложение YouTube Music стало официально доступно для умных часов Garmin. Его поддерживают модели серий Forerunner, Venu, Fēnix и Epix.
Владельцы смарт часов могут загружать плейлисты и подкасты, а также управлять воспроизведением с помощью физических кнопок на часах. YouTube Music на Garmin получило достаточно положительных отзывов пользователей. Хотя первое время после запуска и закрытия Google Музыки, к алгоритмам и интерфейсу было много вопросов.
Как установить YouTube Music во времена Garmin:
- Откройте магазин Connect IQ на своем смартфоне.
- Поищите “YouTube Music” и установите приложение.
- Откройте приложение YouTube Music на своих временах.
- Войдите в свой аккаунт YouTube Music.
- Выберите плейлист или подкаст, который необходимо воспроизвести.
YouTube Music на временах Гармин:
- Загружает плейлисты и подкасты для прослушивания в автономном режиме
- Управляется воспроизведением с помощью физических кнопок на часах
- Показывает очередь воспроизведения и исполнителя, который сейчас воспроизводится
- Ищут музыку и подкасты в библиотеке
Список поддерживаемых часов Garmin:
- D2 Mach 1 Pro
- Enduro 2
- Forerunner 255 Music
- Forerunner 255S Music
- Forerunner 265
- Forerunner 265S
- Forerunner 955
- Forerunner 965
- Mercedes-Benz Venu 2
- Mercedes-Benz Venu 2S
- Venu 2
- Venu 2 Plus
- Venu 2S
- Venu 3
- Venu 3S
- epix (2 поколения)
- epix Pro (42 мм)
- epix Pro (47 мм)
- epix Pro (51 мм)
- fēnix 7
- fēnix 7 Pro
- fēnix 7S
- fēnix 7S Pro
- fēnix 7X
- fēnix 7X Pro
- tactix 7
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Приложение YouTube Music стало официально доступно для умных часов Garmin. Его поддерживают модели серий Forerunner, Venu, Fēnix и Epix.
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