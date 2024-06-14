Приложение YouTube Music появилось на умных часах Garmin

Приложение YouTube Music стало официально доступно для умных часов Garmin. Его поддерживают модели серий Forerunner, Venu, fēnix и Epix.

Владельцы смарт часов могут загружать плейлисты и подкасты, а также управлять воспроизведением с помощью физических кнопок на часах. YouTube Music на Garmin получило достаточно положительных отзывов пользователей. Хотя первое время после запуска и закрытия Google Музыки, к алгоритмам и интерфейсу было много вопросов.

Как установить YouTube Music на часы Garmin:

Откройте магазин Connect IQ на своем смартфоне.

Поищите «YouTube Music» и установите приложение.

Откройте приложение YouTube Music на своих часах.

Войдите в свою учетную запись YouTube Music.

Выберите плейлист или подкаст, который нужно воспроизвести.

YouTube Music на часах Гармин:

Загружает плейлисты и подкасты для прослушивания в автономном режиме

Управляется воспроизведением с помощью физических кнопок на часах

Показывает очередь воспроизведения и исполнителя который сейчас воспроизводится

Ищет музыку и подкасты в библиотеке

Список поддерживаемых часов Garmin: