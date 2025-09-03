YouTube будет проверять живут ли все участники Premium-подписки вместе

YouTube начинает жёстче контролировать использование семейных подписок Premium, следуя примеру Netflix и других стриминговых сервисов. Ранее правила формально требовали, чтобы все участники семейного тарифа «жили под одной крышей», однако на практике это почти не проверялось. Теперь же платформа активно ограничивает доступ тем, кто находится по другому адресу, нежели владелец подписки.

Пользователи сообщили о получении писем с предупреждением. В уведомлении говорится, что если система определит, что участники не находятся по одному физическому адресу с менеджером подписки, то через 14 дней они потеряют доступ к Premium. При этом они останутся в семейной группе, но смогут смотреть видео только с рекламой.

Семейная подписка YouTube Premium позволяет делиться доступом к YouTube и YouTube Music без рекламы с пятью людьми.

Такие изменения вписываются в глобальный тренд. Netflix первым запустил масштабную кампанию против совместного использования аккаунтов, что вызвало волну недовольства, однако впоследствии компания заявила о росте числа подписчиков. Похожую стратегию начали применять и другие сервисы.

YouTube, вероятно, рассчитывает на аналогичный результат. Даже если часть аудитории будет недовольна новыми ограничениями, это может подтолкнуть других пользователей к оформлению собственной подписки. Пока что массовых жалоб немного, поэтому у пользователей остаётся время до полного внедрения новой политики.