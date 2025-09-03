YouTube перевірятиме чи всі учасники Premium-підписки живуть разом03.09.25
YouTube починає жорсткіше контролювати використання сімейних передплат Premium, наслідуючи приклад Netflix та інших стрімінгових сервісів.Раніше правила формально вимагали, щоб усі учасники сімейного тарифу «жили під одним дахом», проте практично це майже не перевірялося. Тепер платформа активно обмежує доступ тим, хто знаходиться за іншою адресою, ніж власник передплати.
Користувачі повідомили про отримання листів із попередженням. У повідомленні йдеться, що якщо система визначить, що учасники не знаходяться за однією фізичною адресою з менеджером підписки, то через 14 днів вони втратять доступ до Premium. При цьому вони залишаться в сімейній групі, але зможуть дивитися відео лише з рекламою.
Сімейна передплата YouTube Premium дозволяє ділитися доступом до YouTube та YouTube Music без реклами з п’ятьма людьми.
Такі зміни вписуються у глобальний тренд. Netflix першим запустив масштабну кампанію проти спільного використання облікових записів, що викликало хвилю невдоволення, проте згодом компанія заявила про зростання числа передплатників. Схожу стратегію почали використовувати й інші послуги.
YouTube, мабуть, розраховує на аналогічний результат. Навіть якщо частина аудиторії буде незадоволена новими обмеженнями, це може спонукати інших користувачів до оформлення власної підписки. Поки що масових скарг небагато, тому користувачі мають час до повного впровадження нової політики.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Новий ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащений топовим процесором Intel Core Ultra 9 275HX та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5080. Подивимося, що модель може запропонувати в новому поколінні
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
YouTube перевірятиме чи всі учасники Premium-підписки живуть разом YouTube сервіс
Якщо система визначить, що учасники не перебувають за однією фізичною адресою з власником підписки, то через 14 днів вони втратять доступ до YouTube Premium
У Кітан розроблений мультичастотний чіп 6G зі швидкістю понад 100 Гбіт/с 6G Китай розробка
Китайські вчені з Пекінського університету та Міського університету Гонконгу представили перший у світі мультичастотний чіп для мереж шостого покоління.
YouTube перевірятиме чи всі учасники Premium-підписки живуть разом
Дослідження: українці змінюють смартфон кожні 4-5 років
Google додав персоналізацію викликів як iPhone
Intel отримала інвестиції $5,7 млрд від американського уряду
Системні вимоги Battlefield 6 – напрочуд скромні
Перші тести Google Pixel 10 Pro XL: камери та міцність
Що покажуть на презентації next@Acer на IFA 2025
Наступним після Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 буде Elite Gen 5: 4,74 ГГц частота
Eazeye Monitor 2.0 – LCD-дисплей із споживанням 7 Вт. Альтернатива E-Ink, щоправда, набагато дорожче
WhatsApp отримає перефразування повідомлень за допомогою ШІ
Marshall Bromley 750 – здоровенна Bluetooth-колонка вагою 24 кг та з автономністю 40 годин
Xiaomi HyperOS 3 представлена: що нового і коли чекати на оновлення?