YouTube перевірятиме чи всі учасники Premium-підписки живуть разом

YouTube починає жорсткіше контролювати використання сімейних передплат Premium, наслідуючи приклад Netflix та інших стрімінгових сервісів.Раніше правила формально вимагали, щоб усі учасники сімейного тарифу «жили під одним дахом», проте практично це майже не перевірялося. Тепер платформа активно обмежує доступ тим, хто знаходиться за іншою адресою, ніж власник передплати.

Користувачі повідомили про отримання листів із попередженням. У повідомленні йдеться, що якщо система визначить, що учасники не знаходяться за однією фізичною адресою з менеджером підписки, то через 14 днів вони втратять доступ до Premium. При цьому вони залишаться в сімейній групі, але зможуть дивитися відео лише з рекламою.

Сімейна передплата YouTube Premium дозволяє ділитися доступом до YouTube та YouTube Music без реклами з п’ятьма людьми.

Такі зміни вписуються у глобальний тренд. Netflix першим запустив масштабну кампанію проти спільного використання облікових записів, що викликало хвилю невдоволення, проте згодом компанія заявила про зростання числа передплатників. Схожу стратегію почали використовувати й інші послуги.

YouTube, мабуть, розраховує на аналогічний результат. Навіть якщо частина аудиторії буде незадоволена новими обмеженнями, це може спонукати інших користувачів до оформлення власної підписки. Поки що масових скарг небагато, тому користувачі мають час до повного впровадження нової політики.