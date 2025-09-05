World of Tanks получила крупнейшее обновление 2.0. В игре появились танки 11 уровня05.09.25
В World of Tanks состоялся релиз наибольшего обновления за всю историю игры – версии 2.0. Оно добавило 16 новых танков XI уровня с уникальными механиками, полностью обновленный «Гараж», новый пользовательский интерфейс, сюжетный PvE-режим и масштабный ребаланс свыше 350 машин.
Основные изменения в World of Tanks
Игроки сразу заметят новый «Гараж» — теперь он превратился в танковый завод, где боевые машины собираются и готовятся к бою. Интерфейс стал проще и информативнее, а все элементы доступны на украинском языке.
Обновление также добавляет новый матчмейкер, созданный с нуля для более быстрого подбора боев и более сбалансированных команд. Полностью переработана система подбора боёв: роли, распределение техники, лимиты на легкие танки, ПТ-САУ и САУ. Цель — более быстрые, честные и динамичные сражения
Произошла переработка сотен танков от начального до топового уровня, улучшенные модули, новые роли, снятие старых систем. Особенно изменились лёгкие и премиумные танки
PvE и новые карты
Специально для релиза киевская студия Wargaming разработала PvE-ивент «Операция Boiling Point», объясняющая появление танков XI уровня. Игроки смогут опробовать три новых машины на карте Nordskar – скандинавском поле боя с уникальным дизайном. Добавлены 16 новых танков XI уровня, каждый с уникальной механикой и новой системой улучшений вместо традиционной модернизации.
Награды для игроков
Разработчики подготовили бонусы для всех, кто войдет в игру после релиза. Ветераны получат полную область исследований, 2500 золота, 15 000 бонов, 10 миллионов кредитов, 60 дней премиумакаунта и другие ресурсы. Новички — две ветви исследований (VI–X), три премиумных танка, 6 миллионов кредитов и бонусы для более быстрого развития. Те, у кого уже есть все машины VI–X уровня, получат эксклюзивные награды.
