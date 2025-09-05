World of Tanks отримала найбільше оновлення. У грі з’явилися танки 11 рівня05.09.25
У World of Tanks відбувся реліз найбільшого оновлення за історію гри – версії 2.0. Воно додало 16 нових танків XI рівня з унікальними механіками, повністю оновлений “Гараж”, новий інтерфейс користувача, сюжетний PvE-режим і масштабний ребаланс понад 350 машин.
Основні зміни у World of Tanks
Гравці відразу помітять новий “Гараж” – тепер він перетворився на танковий завод, де бойові машини збираються та готуються до бою. Інтерфейс став простішим та інформативнішим, а всі елементи доступні українською мовою.
Оновлення також додає новий матчмейкер, створений з нуля для швидшого підбору боїв та більш збалансованих команд. Повністю перероблено систему підбору боїв: ролі, розподіл техніки, ліміти на легкі танки, ПТ-САУ та САУ. Мета – більш швидкі, чесні та динамічні битви
Відбулася переробка сотень танків від початкового до топового рівня, покращені модулі, нові ролі, зняття старих систем. Особливо змінилися легкі та преміумні танки
PvE та нові карти
Спеціально для релізу київська студія Wargaming розробила PvE-івент “Операція Boiling Point”, яка пояснювала б появу танків XI рівня. Гравці зможуть випробувати три нові машини на карті Nordskar – скандинавське поле бою з унікальним дизайном. Додано 16 нових танків XI рівня, кожен з унікальною механікою та новою системою покращень замість традиційної модернізації.
Нагороди для гравців
Розробники підготували бонуси для всіх, хто увійде до гри після релізу. Ветерани отримають повну сферу досліджень, 2500 золота, 15 000 бонів, 10 мільйонів кредитів, 60 днів преміумакаунту та інші ресурси. Новачки — дві гілки досліджень (VI–X), три преміумні танки, 6 мільйонів кредитів та бонуси для більш швидкого розвитку. Ті, хто вже має всі машини VI–X рівня, отримають ексклюзивні нагороди.
