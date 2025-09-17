Windows 11 позволит проверять скорость интернета прямо в системе

Microsoft добавила в панель задач Windows 11 новую функцию, которая позволяет быстро проверить интернет-соединение. Об этом сообщил инсайдер @phantomofearth. Сейчас нововведение доступно пользователям на каналах Canary, Developer и Beta.

Такая же опция появилась и в окне подключения к интернету через контекстное меню быстрых настроек. При нажатии кнопки открывается вкладка в браузере, где сразу запускается тест скорости.

Однако у функции есть ограничение — Windows 11 выполняет проверку исключительно через Bing, и возможности выбрать другой сервис пока не предусмотрено.

Также в Windows 11 стандартное приложение «Ножницы» постепенно превращается из простого инструмента для скриншотов в полноценное средство работы с изображениями и видео. Если раньше оно умело только делать снимки экрана, а недавно получило поддержку записи видео с голосом, то теперь Microsoft тестирует новые функции, которые могут сделать Ножницы альтернативой сторонним утилитам.

Как сообщает Windows Latest, в сборке Windows 11 Canary появилась версия 2022.2507.14.0 с расширенными возможностями. Программа научилась автоматически определять активное окно и записывать его содержание — раньше пользователям приходилось вручную выделять прямоугольную область, что нередко приводило к обрезанным или слишком широким кадрам. Теперь можно переключаться между режимами «область» и «окно», хотя для начала записи окно все равно нужно активировать.

Кроме того, пользователь Phantomofearth заметил еще одно нововведение – панель для аннотаций. Пока что работает лишь частно, но уже позволяет делать пометки: рисовать карандашом или маркером поверх скриншотов.

В актуальной публичной версии Windows 11 «Ножницы» поддерживают снимки всего экрана, выделенной области или произвольной формы, а также запись видео с возможностью захвата системного звука и микрофона. Однако многие пользователи до сих пор не знают о функции видеозаписи, а в Windows 10 ее нет совсем.