Windows 11 позволит проверять скорость интернета прямо в системе17.09.25
Microsoft добавила в панель задач Windows 11 новую функцию, которая позволяет быстро проверить интернет-соединение. Об этом сообщил инсайдер @phantomofearth. Сейчас нововведение доступно пользователям на каналах Canary, Developer и Beta.
Такая же опция появилась и в окне подключения к интернету через контекстное меню быстрых настроек. При нажатии кнопки открывается вкладка в браузере, где сразу запускается тест скорости.
Однако у функции есть ограничение — Windows 11 выполняет проверку исключительно через Bing, и возможности выбрать другой сервис пока не предусмотрено.
Также в Windows 11 стандартное приложение «Ножницы» постепенно превращается из простого инструмента для скриншотов в полноценное средство работы с изображениями и видео. Если раньше оно умело только делать снимки экрана, а недавно получило поддержку записи видео с голосом, то теперь Microsoft тестирует новые функции, которые могут сделать Ножницы альтернативой сторонним утилитам.
Как сообщает Windows Latest, в сборке Windows 11 Canary появилась версия 2022.2507.14.0 с расширенными возможностями. Программа научилась автоматически определять активное окно и записывать его содержание — раньше пользователям приходилось вручную выделять прямоугольную область, что нередко приводило к обрезанным или слишком широким кадрам. Теперь можно переключаться между режимами «область» и «окно», хотя для начала записи окно все равно нужно активировать.
Кроме того, пользователь Phantomofearth заметил еще одно нововведение – панель для аннотаций. Пока что работает лишь частно, но уже позволяет делать пометки: рисовать карандашом или маркером поверх скриншотов.
В актуальной публичной версии Windows 11 «Ножницы» поддерживают снимки всего экрана, выделенной области или произвольной формы, а также запись видео с возможностью захвата системного звука и микрофона. Однако многие пользователи до сих пор не знают о функции видеозаписи, а в Windows 10 ее нет совсем.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Новый смартфон Oppo Reno14 хорошо выглядит на фоне конкурентов и при этом весьма хорош по производительности. Расскажем, что еще в нем интересного
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Google Chrome начал бороться с сайтами которые несанкционированно обходят режим Инкогнито Google браузер
Google начала тестировать блокировку подобных отпечатков в режиме Incognito. В экспериментальной версии Chrome Canary появилась функция под названием Enable blocking canvas readbacks in Incognito
Windows 11 позволит проверять скорость интернета прямо в системе Windows интернет
Windows 11 выполняет проверку скорости интернета исключительно через Bing, и возможности выбрать другой сервис пока не предусмотрено.
Google Chrome начал бороться с сайтами которые несанкционированно обходят режим Инкогнито
Windows 11 позволит проверять скорость интернета прямо в системе
Капитализация Alphabet достигла $3 трлн
Вирус-вымагатель HybridPetya обходит UEFI Secure Boot в Windows
Укрпочта выпустила новое мобильное приложение с трекингом и оплатой доставки посылок
YouTube Music получил новый дизайн интерфейса
Sony PlayStation Family — мобильное приложение для детского контроля
DDoS-атак в Европе стала меньше на 73% в этом году
Viber запустила маркетплейс прямо в мессенджере
YouTube добавила дубляж на разных языках для всех видео