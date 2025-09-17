Windows 11 дозволить перевіряти швидкість інтернету прямо у системі

Microsoft додала до панелі завдань Windows 11 нову функцію, яка дозволяє швидко перевірити інтернет-з’єднання. Про це повідомив інсайдер @phantomofearth. Наразі нововведення доступне користувачам на каналах Canary, Developer та Beta.

Така сама опція з’явилася і у вікні підключення до Інтернету через контекстне меню швидких налаштувань. При натисканні кнопки відкривається вкладка у браузері, де одразу запускається тест швидкості.

Проте функція має обмеження — Windows 11 виконує перевірку виключно через Bing, і можливості вибрати інший сервіс поки не передбачено.

Також у Windows 11 стандартна програма «Ножиці» поступово перетворюється з простого інструменту для скріншотів на повноцінний засіб роботи із зображеннями та відео. Якщо раніше воно вміло лише робити знімки екрану, а нещодавно отримало підтримку запису відео з голосом, то тепер Microsoft тестує нові функції, які можуть зробити Ножиці альтернативою стороннім утилітам.

Як повідомляє Windows 11 Canary з’явилася версія 2022.2507.14.0 з розширеними можливостями. Програма навчилася автоматично визначати активне вікно і записувати його зміст — раніше користувачам доводилося виділяти вручну прямокутну область, що нерідко призводило до обрізаних або занадто широких кадрів. Тепер можна перемикатися між режимами “область” та “вікно”, хоча для початку запису вікно все одно потрібно активувати.

Крім того, користувач Phantomofearth помітив ще одне нововведення – панель для анотацій. Поки що працює лише окремо, але вже дозволяє робити позначки: малювати олівцем або маркером поверх скріншотів.

В актуальній публічній версії Windows 11 «Ножиці» підтримують знімки всього екрану, виділеної області або довільної форми, а також запис відео з можливістю захоплення системного звуку та мікрофона. Однак багато користувачів досі не знають про функцію відеозапису, а в Windows 10 її немає зовсім.