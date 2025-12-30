  

Windows 11 будет тратить меньше оперативной памяти на поиск в проводнике

30.12.25

Windows 11

 

Microsoft объявила об усовершенствовании механизма поиска в проводнике файлов Windows 11, направленных на повышение быстродействия и уменьшение потребления оперативной памяти. Об этом сообщает Windows Latest. Обновление появилось в тестовой версии Windows 11 Insider Preview Build 26220.7523, которая доступна в каналах Dev и Beta и постепенно разворачивается в формате ручного включения.

 

Ключевые изменения касаются процесса индексации файлов. Ранее система могла несколько раз индексировать одни и те же пути, что приводило к излишней нагрузке на ресурсы и замедлению работы проводника. Теперь Windows использует единственный консолидированный индекс, игнорирующий дубликаты. Такой подход должен обеспечить более быстрый поиск файлов и одновременно снизить использование оперативной памяти при работе с файловой системой.

 

В релизных заметках Microsoft также отмечает, что было исправлено ряд проблем с надежностью проводника и оптимизировано взаимодействие как с системными, так и с дополнительными накопителями. По словам разработчиков, эти изменения положительно повлияют на общую стабильность и чувствительность проводника, особенно в сценариях с частыми поисковыми запросами в разных папках или на нескольких дисках.

 

Теперь обновленный поиск развертывается в контролируемом режиме и требует ручного включения, однако пользователи уже могут заметить улучшение в работе проводника. После завершения этапа тестирования функцию планируется активировать по умолчанию и постепенно интегрировать в стабильные сборки Windows 11.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
708
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

29.12.25
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
views
32
comments 0
Top news 2025

Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.

29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
14.11.25 | 06.30
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
30.12.25 | 11.10
Windows 11 будет тратить меньше оперативной памяти на поиск в проводнике   
Windows 11

Ранее Windows 11 могла несколько раз индексировать одни и те же пути, что приводило к излишней нагрузке на ресурсы и замедлению работы проводника.

30.12.25 | 07.22
Видеокарты NVIDIA и AMD станут дороже с начала 2026 года   
Видеокарта ASRock

Gtрвые повышения цен на видеокарты могут произойти уже в январе 2026 года. Также не исключается, что в течение следующих месяцев возможны несколько волн удорожания

30.12.25 | 11.10
Windows 11 будет тратить меньше оперативной памяти на поиск в проводнике
30.12.25 | 07.22
Видеокарты NVIDIA и AMD станут дороже с начала 2026 года
29.12.25 | 18.17
Google даст возможность сменить адрес электронной почты
29.12.25 | 15.51
Logitech G304 X Lightspeed оснащена аккумулятором вместо батареек и имеет частоту опроса 1000 Гц
29.12.25 | 13.23
Планшет Oppo Pad Air 5 получил экран с соотношением сторон 7:5
29.12.25 | 10.00
На OLX можно будет поторговаться и получить скидку до 40 % за товар
29.12.25 | 07.10
Jaguar выпустила последний автомобиль с ДВС
28.12.25 | 09.13
Samsung представила геймерские мониторы Odyssey 2026 года
27.12.25 | 10.15
Michelin создали систему мониторинга шин в режиме реального времени
26.12.25 | 19.02
BYD показала сверхбыструю зарядку для электрокаров: 400 км за 5 минут
26.12.25 | 16.52
Лучшие игры 2025 года по версии Steam
26.12.25 | 13.04
В 2025 году было украдено криптовалюты на $2,7 млрд
26.12.25 | 11.50
Фотофлагман Xiaomi 17 Ultra получил поворотный безель камеры и версию Leica
26.12.25 | 10.29
Volvo создала самый читаемый шрифт для повышения безопасности водителей
26.12.25 | 06.55
США запретили импорт всех иностранных дронов, включая DJI, из-за угрозы нацбезопасности