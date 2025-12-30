Windows 11 будет тратить меньше оперативной памяти на поиск в проводнике   

Windows 11 будет тратить меньше оперативной памяти на поиск в проводнике30.12.25
Microsoft объявила об усовершенствовании механизма поиска в проводнике файлов Windows 11, направленных на повышение быстродействия и уменьшение потребления оперативной памяти. Об этом сообщает Windows Latest. Обновление появилось в тестовой версии Windows 11 Insider Preview Build 26220.7523, которая доступна в каналах Dev и Beta и постепенно разворачивается в формате ручного включения.
Ключевые изменения касаются процесса индексации файлов. Ранее система могла несколько раз индексировать одни и те же пути, что приводило к излишней нагрузке на ресурсы и замедлению работы проводника. Теперь Windows использует единственный консолидированный индекс, игнорирующий дубликаты. Такой подход должен обеспечить более быстрый поиск файлов и одновременно снизить использование оперативной памяти при работе с файловой системой.
В релизных заметках Microsoft также отмечает, что было исправлено ряд проблем с надежностью проводника и оптимизировано взаимодействие как с системными, так и с дополнительными накопителями. По словам разработчиков, эти изменения положительно повлияют на общую стабильность и чувствительность проводника, особенно в сценариях с частыми поисковыми запросами в разных папках или на нескольких дисках.
Теперь обновленный поиск развертывается в контролируемом режиме и требует ручного включения, однако пользователи уже могут заметить улучшение в работе проводника. После завершения этапа тестирования функцию планируется активировать по умолчанию и постепенно интегрировать в стабильные сборки Windows 11.
