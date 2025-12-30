Windows 11 витрачатиме менше оперативної пам’яті на пошук у провіднику   

Windows 11 витрачатиме менше оперативної пам’яті на пошук у провіднику30.12.25
Microsoft оголосила про вдосконалення механізму пошуку у провіднику файлів Windows 11, спрямованих на підвищення швидкодії та зменшення споживання оперативної пам’яті. Про це повідомляє Windows Latest. Оновлення з’явилося в тестовій версії Windows 11 Insider Preview Build 26220.7523, яка доступна в каналах Dev та Beta і поступово розгортається у форматі ручного включення.
Ключові зміни стосуються процесу індексації файлів. Раніше система могла кілька разів індексувати ті самі шляхи, що призводило до зайвого навантаження на ресурси та уповільнення роботи провідника. Тепер Windows використовує єдиний консолідований індекс, що ігнорує дублікати. Такий підхід повинен забезпечити швидший пошук файлів та одночасно знизити використання оперативної пам’яті під час роботи з файловою системою.
У релізних нотатках Microsoft також зазначає, що було виправлено низку проблем з надійністю провідника та оптимізовано взаємодію як із системними, так і з додатковими накопичувачами. За словами розробників, ці зміни позитивно вплинуть на загальну стабільність та чутливість провідника, особливо у сценаріях із частими пошуковими запитами у різних папках або на кількох дисках.
Тепер оновлений пошук розгортається в контрольованому режимі і вимагає ручного включення, однак користувачі можуть помітити поліпшення в роботі провідника. Після завершення етапу тестування функцію планується активувати за умовчанням та поступово інтегрувати у стабільні збірки Windows 11.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Традиційно щороку наша редакція підбиває підсумки. Найкращі пристрої за версією редакції ми показали нещодавно. Тепер настав час розповісти про топу новин сайту hi-tech.ua у 2025 році.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Windows 11 витрачатиме менше оперативної пам’яті на пошук у провіднику Windows оновлення оперативна пам'ять
Раніше Windows 11 могла кілька разів індексувати ті самі шляхи, що призводило до зайвого навантаження на ресурси та уповільнення роботи провідника.
Відеокарти NVIDIA та AMD стануть дорожчими з початку 2026 року AMD NVIDIA відеокарта
Перші підвищення цін на відеокарти можуть відбутися вже в січні 2026 року. Також не виключається, що протягом наступних місяців можливі кілька хвиль подорожчання.
Відеокарти NVIDIA та AMD стануть дорожчими з початку 2026 року
Google дозволить змінити адресу електронної пошти
Logitech G304 X Lightspeed має акумулятор замість батарей і має частоту опитування 1000 Гц
Планшет Oppo Pad Air 5 отримав екран із співвідношенням сторін 7:5
На OLX можна буде поторгуватись і отримати знижку до 40% за товар
Jaguar випустила останній автомобіль із ДВС
Samsung представила геймерські монітори Odyssey 2026 року
Michelin створили систему моніторингу шин у режимі реального часу
BYD показала надшвидку зарядку для електрокарів: 400 км за 5 хвилин
Найкращі ігри 2025 року за версією Steam
У 2025 році було вкрадено криптовалюти на $2,7 млрд.
Volvo створила найшвидший шрифт для підвищення безпеки водіїв