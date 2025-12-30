Windows 11 витрачатиме менше оперативної пам’яті на пошук у провіднику

Microsoft оголосила про вдосконалення механізму пошуку у провіднику файлів Windows 11, спрямованих на підвищення швидкодії та зменшення споживання оперативної пам’яті. Про це повідомляє Windows Latest. Оновлення з’явилося в тестовій версії Windows 11 Insider Preview Build 26220.7523, яка доступна в каналах Dev та Beta і поступово розгортається у форматі ручного включення.

Ключові зміни стосуються процесу індексації файлів. Раніше система могла кілька разів індексувати ті самі шляхи, що призводило до зайвого навантаження на ресурси та уповільнення роботи провідника. Тепер Windows використовує єдиний консолідований індекс, що ігнорує дублікати. Такий підхід повинен забезпечити швидший пошук файлів та одночасно знизити використання оперативної пам’яті під час роботи з файловою системою.

У релізних нотатках Microsoft також зазначає, що було виправлено низку проблем з надійністю провідника та оптимізовано взаємодію як із системними, так і з додатковими накопичувачами. За словами розробників, ці зміни позитивно вплинуть на загальну стабільність та чутливість провідника, особливо у сценаріях із частими пошуковими запитами у різних папках або на кількох дисках.

Тепер оновлений пошук розгортається в контрольованому режимі і вимагає ручного включення, однак користувачі можуть помітити поліпшення в роботі провідника. Після завершення етапу тестування функцію планується активувати за умовчанням та поступово інтегрувати у стабільні збірки Windows 11.