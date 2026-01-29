WhatsApp станет безопаснее

Meta обновляет WhatsApp, добавляя дополнительный уровень защиты, который должен помочь журналистам и другим публичным лицам, способным стать целью целенаправленных кибератак.

Новая функция расширенной безопасности получила название «Строгие настройки аккаунта». Она активирует дополнительные параметры конфиденциальности и защиты поверх сквозного шифрования и включает следующие возможности.

Безопасность аккаунта

Включается двухэтапная проверка. Уведомления системы безопасности активированы и заблокированы от отключения. Пользователям, которые используют резервное копирование, рекомендуется включить резервные копии со сквозным шифрованием.

Вложения и медиафайлы от неизвестных отправителей блокируются. Предварительный просмотр ссылок отключается. Звонки с неизвестных номеров скрываются. Во время звонков также скрывается IP-адрес пользователя.

Профиль и статус в сети

Статусы «Был(а) в сети» и «В сети», фото профиля и статус становятся недоступными для посторонних и видны только контактам или заранее заданному списку людей.

Добавлять пользователя в группы могут только знакомые контакты или заранее созданный список людей с определёнными критериями.

Новые функции защиты в WhatsApp уже доступны для активации в приложениях на iOS, Android и macOS. Каждую настройку можно включать отдельно — все они находятся в разделе «Конфиденциальность» в настройках приложения.