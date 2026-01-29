WhatsApp станет безопаснее  

WhatsApp станет безопаснее29.01.26
Meta обновляет WhatsApp, добавляя дополнительный уровень защиты, который должен помочь журналистам и другим публичным лицам, способным стать целью целенаправленных кибератак.
Новая функция расширенной безопасности получила название «Строгие настройки аккаунта». Она активирует дополнительные параметры конфиденциальности и защиты поверх сквозного шифрования и включает следующие возможности.
Безопасность аккаунта
Включается двухэтапная проверка. Уведомления системы безопасности активированы и заблокированы от отключения. Пользователям, которые используют резервное копирование, рекомендуется включить резервные копии со сквозным шифрованием.
Вложения и медиафайлы от неизвестных отправителей блокируются. Предварительный просмотр ссылок отключается. Звонки с неизвестных номеров скрываются. Во время звонков также скрывается IP-адрес пользователя.
Профиль и статус в сети
Статусы «Был(а) в сети» и «В сети», фото профиля и статус становятся недоступными для посторонних и видны только контактам или заранее заданному списку людей.
Добавлять пользователя в группы могут только знакомые контакты или заранее созданный список людей с определёнными критериями.
Новые функции защиты в WhatsApp уже доступны для активации в приложениях на iOS, Android и macOS. Каждую настройку можно включать отдельно — все они находятся в разделе «Конфиденциальность» в настройках приложения.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
Попробуем разобраться, как правильно выбрать инвертор в зависимости от мощности нагрузки, типа синусоиды и конфигурации аккумуляторной системы.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
WhatsApp станет безопаснее WhatsApp мессенджер
Meta обновляет WhatsApp, добавляя дополнительный уровень защиты, который должен помочь журналистам и другим публичным лицам, способным стать целью целенаправленных кибератак
Samsung Galaxy Flip7 выпустили в лимитированной версии Олимпийских игр Samsung смартфон спорт
Samsung, которая уже почти три десятилетия является официальным партнёром Олимпийских игр, представила специальную версию складного смартфона Galaxy Flip7 Olympic Edition
WhatsApp станет безопаснее
YouTube может сделать изменение скорости воспроизведения платным
HMD выходит на рынок смарт часов и наушников
Intel была убыточной в 2025 году, несмотря на $20 млрд инвестиций
Samsung поднимет цены на память для SSD вдвое
Xiaomi Sound 2 Pro — компактная Hi‑Fi‑колонка с Bluetooth
Е-баллы смогут получать авиация, ПВО и снайперы
Anker Nano Charger 45 W — компактный GaN‑адаптер с дисплеем
В открытом доступе обнаружены 48 млн логинов и паролей от Gmail
Представлены смартфоны Honor Magic8 Pro Air и Magic8 RSR Porsche Design: легкий флагман и топовий камерофон с 200 Мпикс
Новый Apple AirTag получил +50% к громкости и точности поиска вещей