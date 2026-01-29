WhatsApp стане безпечнішим

Meta оновлює WhatsApp, додаючи додатковий рівень захисту, який має допомогти журналістам та іншим публічним особам, здатним стати метою цілеспрямованих кібератак.

Нова функція розширеної безпеки отримала назву “Суворі налаштування облікового запису”. Вона активує додаткові параметри конфіденційності та захисту поверх наскрізного шифрування та включає такі можливості.

Безпека облікового запису

Вмикається двоетапна перевірка. Сповіщення системи безпеки активовано та заблоковано від вимкнення. Користувачам, які використовують резервне копіювання, рекомендується увімкнути резервні копії з наскрізним шифруванням.

Вкладення та медіафайли від невідомих відправників блокуються. Попередній перегляд посилань вимикається. Дзвінки з невідомих номерів ховаються. Під час дзвінків також ховається IP-адреса користувача.

Профіль та статус у мережі

Статуси “Був(а) у мережі” та “В мережі”, фото профілю та статус стають недоступними для сторонніх і видно лише контактам або заздалегідь заданому списку людей.

Додавати користувача до груп можуть лише знайомі контакти або заздалегідь створений список людей з певними критеріями.

Нові функції захисту в WhatsApp вже доступні для активації у програмах на iOS, Android та macOS. Кожне налаштування можна включати окремо — усі вони знаходяться в розділі «Конфіденційність» у налаштуваннях програми.