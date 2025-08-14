Waze на смартфонах с Android 9 и ниже больше не будет работать

В бета-версии Waze (5.9.90 и выше) минимальные системные требования повышены до Android 10. Ранее приложение работало на устройствах с Android 8 и новее. Некоторые бета-тестеры уже получают уведомление о том, что Waze больше не поддерживает Android 9. Хотя приложение пока функционирует, новые функции и обновления будут доступны только на Android 10 и выше.

Как правило, переход из беты в стабильную версию занимает одну–две недели, поэтому изменения могут вступить в силу в ближайшее время. По данным на начало года, лишь 5,8% Android-устройств используют Android 9 или более старые версии, так что для большинства пользователей проблем не возникнет. Какие именно системные функции, отсутствующие в Android до 10-й версии, планирует задействовать навигатор, пока неизвестно.

Google Maps по-прежнему работает на Android 8+, оставаясь доступной альтернативой. Старые версии Waze, установленные через Google Play или скачанные из сторонних источников, ещё некоторое время будут функционировать.

Проблема долгосрочной поддержки Android-устройств остаётся актуальной: крупные бренды обычно предлагают минимум два года обновлений, но многие менее известные компании этим пренебрегают, а некоторые китайские производители до сих пор выпускают новые модели с устаревшими версиями Android. Несмотря на инициативу Google Project Treble, экосистема Android по-прежнему сталкивается с барьерами для регулярных апдейтов.