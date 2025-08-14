Waze не працюватиме на смартфонах з Android 9 і нижче більше

У бета-версії Waze (5.9.90 і вище) мінімальні системні вимоги підвищені до Android 10. Раніше програма працювала на пристроях з Android 8 та новішою. Деякі бета-тестери вже отримують повідомлення про те, що Waze більше не підтримує Android 9. Хоча програма поки функціонує, нові функції та оновлення будуть доступні тільки на Android 10 і вище.

Як правило, перехід з бети в стабільну версію займає один-два тижні, тому зміни можуть набути чинності найближчим часом. За даними на початок року, лише 5,8% Android-пристроїв використовують Android 9 або старіші версії, так що для більшості користувачів проблем не виникне. Які саме системні функції, які відсутні в Android до 10-ї версії, планує задіяти навігатор, поки невідомо.

Google Maps, як і раніше, працює на Android 8+, залишаючись доступною альтернативою. Старі версії Waze, встановлені через Google Play або завантажені зі сторонніх джерел, ще деякий час функціонуватимуть.

Проблема довгострокової підтримки Android-пристроїв залишається актуальною: великі бренди зазвичай пропонують щонайменше два роки оновлень, але багато менш відомих компаній цим нехтують, а деякі китайські виробники досі випускають нові моделі зі застарілими версіями Android. Незважаючи на ініціативу Google Project Treble, екосистема Android, як і раніше, стикається з бар’єрами для регулярних апдейтів.