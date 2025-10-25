Выяснилось почему ChatGPT и другие языковые модели ИИ плохо имитируют людей25.10.25
Команда исследователей из Базельского и Невшательского университетов в Швейцарии пришла к выводу, что большие языковые модели (LLM), несмотря на свое стремительное развитие, еще плохо имитируют человеческую манеру общения.
Как отметил соавтор исследования Лукас Биетти, даже самые современные модели типа ChatGPT-4, Claude Sonnet 3.5, Vicuna и Wayfarer общаются «не как люди».
Как проводили эксперимент
Ученые сначала сравнили реальные телефонные разговоры между людьми с имитацией таких разговоров между языковыми моделями. Затем группу участников попросили определить, какие диалоги созданы ИИ.
Результат оказался однозначным: большинство участников без труда отличали человеческие диалоги от искусственных.
В чем разница
Человеческое общение имеет естественную динамику подражания — собеседники подстраивают свой язык, интонацию и ритм друг другу. Это происходит мягко и почти незаметно.
LLM же, напротив, чрезмерно выравнивают стиль, копируя слова или структуру собеседника слишком точно. Этот феномен исследователи назвали over-alignment — чрезмерное выравнивание.
Почему разговоры ИИ звучат неестественно
В повседневном общении люди часто используют «дискурсивные маркеры» — короткие слова вроде «да», «ну», «якобы», «угу», «ладно». Они выполняют социальную функцию — сигнализируют о заинтересованности, поддержке или изменении темы. ШИ-модели не умеют правильно использовать такие слова, часто применяя их в неподходящем контексте. Именно это и выдает искусственность в диалогах.
Проблема начала и завершения разговора
Исследование также показало, что LLM не владеют естественными переходами между темами. Люди обычно начинают с фраз типа «Привет, как дела?» или «Рад тебя слышать», прежде чем перейти к существу. ИИ сразу переходит к главному вопросу.
Так же и в завершении — языковые модели резко обрывают диалог, не добавляя вежливых фраз типа “Хорошо, тогда на связи” или “Спасибо”
Ученые подытожили, что даже самые передовые системы пока имитируют только содержание, но не социальную динамику человеческого общения, которая остается одной из самых сложных для моделирования.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Ноутбук Acer Nitro V 17 ANV17-41 хотя и принадлежит к классу игровых, дает много возможностей для повседневных и рабочих задач. Это сбалансированное решение получило увеличенный дисплей 17,3 дюйма, что уже делает его не типичным представителем геймерских машин. Разберемся детальнее
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Выяснилось почему ChatGPT и другие языковые модели ИИ плохо имитируют людей искусственный интеллект
Самые передовые системы ИИ пока имитируют только содержание, но не социальную динамику человеческого общения
Apple останавливает производство ультратонкого iPhone Air из-за низкой популярности Apple смартфон
В последние недели все больше данных подтверждает, что ультратонкий iPhone Air не оправдал даже самых скромных ожиданий Apple
Apple останавливает производство ультратонкого iPhone Air из-за низкой популярности
Роста популярности ChatGPT больше нет
Meta добавит в Facebook Messenger и WhatsApp новые функции для защиты от мошенничества
Toyota Land Cruiser FJ получил ретро-дизайн, полный привод и будет продаваться в Украине
OpenAI представила ChatGPT Atlas — браузер со встроенным с ИИ
Samsung Galaxy XR — первая гарнитура смешанной реальности со специальной ОС Android XR
В Украине создали сеть музеев виртуальной реальности VR KOLO