Все дроны в Украине нужно будет регистрировать

Верховная Рада поддержала законопроект №13600, который деанонимизирует использование дронов в гражданском воздушном пространстве — через обязательную регистрацию, учет в полиции и идентификацию операторов. Глава Нацполиции Иван Выговский в интервью Censor.net дал разъяснения.

Выговский подчеркнул, что необходимость таких правил растет из-за использования беспилотников в преступлениях. Речь идет не только о техническом контроле полетов, но и об ответственности за правонарушения, совершенные с применением БпЛА. Он отметил, что если дрон используют для повреждения имущества или причинения вреда людям, такие действия должны влечь за собой наказание, а тяжесть подобных инцидентов возрастает. По статистике, в 2022–2024 годах беспилотники чаще фигурировали в схемах контрабанды сигарет, доставке запрещенных предметов в места лишения свободы или в провокациях с «минированиями», однако сейчас появляются случаи вымогательства с запугиванием боевыми дронами и даже попытки убийства.

«FPV-дрон — это лучший способ для преступников кого-то ликвидировать или повредить имущество. Поэтому мы должны видеть детекцию дронов, которые взлетают, и знать, кто ими управляет», — пояснил Выговский.

Выговский напомнил, что с 2023 года полиция получила полномочия предотвращать, выявлять и пресекать нарушения правил использования воздушного пространства эксплуатантами БпЛА. Правоохранители могут применять специальные средства для перехвата сигналов дистанционного управления и нейтрализации беспилотников и их составляющих. Он также обратил внимание на масштабы распространения дронов: по его оценке, их в Украине уже миллионы, и их производят не только частные компании — Нацполиция, в частности, печатает FPV-дроны на 3D-принтерах для своих боевых подразделений, поскольку это дешевле, чем закупка.

«Если с применением дрона будет повреждено имущество, причинены телесные повреждения людям, за это должна быть административная и уголовная ответственность», — подчеркнул глава Нацполиции.

О чем законопроект №13600 про регистрацию БПЛА в Украине

Законопроект №13600 предлагает обязательную регистрацию беспилотников с внесением в Государственный реестр воздушных судов, а также отдельный учет в подразделениях Национальной полиции. Логика инициативы заключается в том, чтобы государство могло быстро устанавливать оператора в случае инцидентов или правонарушений. Кроме того, предусматриваются идентификация пользователей, согласованные правила полетов и перечень документов, которые будут подтверждать право управлять дроном в гражданском воздушном пространстве. Отдельный блок касается ответственности. Документ предусматривает административные санкции за эксплуатацию незарегистрированных БпЛА, полеты без надлежащих документов или управление в состоянии опьянения. Если же нарушения приведут к ущербу людям или значительным материальным убыткам, ответственность может быть уже уголовной.

«Ответственность будет четко разграничена. Независимо от того, является ли дрон собственным, служебным или одолженным, ответственность за полет несет тот, кто им управлял», — добавил Выговский.

В то же время советник министра обороны по вопросам беспилотников Сергей «Флеш» Бескрестнов считает, что после войны Украина может постепенно перейти к модели, близкой к международной практике: легкие мини-дроны останутся доступными для бытового использования, а коммерческие аппараты большего веса будут требовать регистрации и идентификации операторов. Отдельные зоны для полетов могут быть закрыты, а часть самодельных FPV-решений — ограничена для гражданского рынка, чтобы снизить риски злоупотреблений и упростить расследование инцидентов.