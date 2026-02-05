Все дроны в Украине нужно будет регистрировать   

Все дроны в Украине нужно будет регистрировать05.02.26
Верховная Рада поддержала законопроект №13600, который деанонимизирует использование дронов в гражданском воздушном пространстве — через обязательную регистрацию, учет в полиции и идентификацию операторов. Глава Нацполиции Иван Выговский в интервью Censor.net дал разъяснения.
Выговский подчеркнул, что необходимость таких правил растет из-за использования беспилотников в преступлениях. Речь идет не только о техническом контроле полетов, но и об ответственности за правонарушения, совершенные с применением БпЛА. Он отметил, что если дрон используют для повреждения имущества или причинения вреда людям, такие действия должны влечь за собой наказание, а тяжесть подобных инцидентов возрастает. По статистике, в 2022–2024 годах беспилотники чаще фигурировали в схемах контрабанды сигарет, доставке запрещенных предметов в места лишения свободы или в провокациях с «минированиями», однако сейчас появляются случаи вымогательства с запугиванием боевыми дронами и даже попытки убийства.
Выговский напомнил, что с 2023 года полиция получила полномочия предотвращать, выявлять и пресекать нарушения правил использования воздушного пространства эксплуатантами БпЛА. Правоохранители могут применять специальные средства для перехвата сигналов дистанционного управления и нейтрализации беспилотников и их составляющих. Он также обратил внимание на масштабы распространения дронов: по его оценке, их в Украине уже миллионы, и их производят не только частные компании — Нацполиция, в частности, печатает FPV-дроны на 3D-принтерах для своих боевых подразделений, поскольку это дешевле, чем закупка.
О чем законопроект №13600 про регистрацию БПЛА в Украине
Законопроект №13600 предлагает обязательную регистрацию беспилотников с внесением в Государственный реестр воздушных судов, а также отдельный учет в подразделениях Национальной полиции. Логика инициативы заключается в том, чтобы государство могло быстро устанавливать оператора в случае инцидентов или правонарушений. Кроме того, предусматриваются идентификация пользователей, согласованные правила полетов и перечень документов, которые будут подтверждать право управлять дроном в гражданском воздушном пространстве. Отдельный блок касается ответственности. Документ предусматривает административные санкции за эксплуатацию незарегистрированных БпЛА, полеты без надлежащих документов или управление в состоянии опьянения. Если же нарушения приведут к ущербу людям или значительным материальным убыткам, ответственность может быть уже уголовной.
В то же время советник министра обороны по вопросам беспилотников Сергей «Флеш» Бескрестнов считает, что после войны Украина может постепенно перейти к модели, близкой к международной практике: легкие мини-дроны останутся доступными для бытового использования, а коммерческие аппараты большего веса будут требовать регистрации и идентификации операторов. Отдельные зоны для полетов могут быть закрыты, а часть самодельных FPV-решений — ограничена для гражданского рынка, чтобы снизить риски злоупотреблений и упростить расследование инцидентов.
