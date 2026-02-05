Усі дрони в Україні потрібно буде реєструвати   

Усі дрони в Україні потрібно буде реєструвати05.02.26
Верховна Рада підтримала законопроект №13600, який деанонімізує використання дронів у цивільному повітряному просторі через обов’язкову реєстрацію, облік у поліції та ідентифікацію операторів. Глава Нацполіції Іван Виговський в інтерв’ю Censor.net надав роз’яснення.
Виговський наголосив, що необхідність таких правил зростає через використання безпілотників у злочинах. Йдеться не лише про технічний контроль польотів, а й про відповідальність за правопорушення, вчинені із застосуванням БпЛА. Він зазначив, що якщо дрон використовують для пошкодження майна або заподіяння шкоди людям, такі дії мають спричиняти покарання, а тяжкість подібних інцидентів зростає. За статистикою, у 2022–2024 роках безпілотники частіше фігурували у схемах контрабанди цигарок, доставці заборонених предметів до місць позбавлення волі або у провокаціях із «мінуваннями», проте зараз з’являються випадки здирництва із залякуванням бойовими дронами і навіть спроби вбивства.
Виговський нагадав, що з 2023 року поліція отримала повноваження запобігати, виявляти та припиняти порушення правил використання повітряного простору експлуатантами БПЛА. Правоохоронці можуть застосовувати спеціальні засоби для перехоплення сигналів дистанційного керування та нейтралізації безпілотників та їх складових. Він також звернув увагу на масштаби поширення дронів: за його оцінкою, їх в Україні вже мільйони, і їх виробляють не лише приватні компанії — Нацполіція зокрема друкує FPV-дрони на 3D-принтерах для своїх бойових підрозділів, оскільки це дешевше, ніж закупівля.
Про що законопроект №13600 про реєстрацію БПЛА в Україні
Законопроект №13600 пропонує обов’язкову реєстрацію безпілотників із внесенням до Державного реєстру повітряних суден, а також окремий облік у підрозділах Національної поліції. Логіка ініціативи полягає в тому, щоб держава могла швидко встановлювати оператора у разі інцидентів чи правопорушень. Крім того, передбачаються ідентифікація користувачів, погоджені правила польотів та перелік документів, що підтверджуватимуть право керувати дроном у цивільному повітряному просторі. Окремий блок стосується відповідальності. Документ передбачає адміністративні санкції за експлуатацію незареєстрованих БпЛА, польоти без належних документів чи керування у стані сп’яніння. Якщо ж порушення призведуть до шкоди людям або значним матеріальним збиткам, відповідальність може бути кримінальною.
Водночас, радник міністра оборони з питань безпілотників Сергій «Флеш» Бескрестнов вважає, що після війни Україна може поступово перейти до моделі, близької до міжнародної практики: легкі міні-дрони залишаться доступними для побутового використання, а комерційні апарати більшої ваги вимагатимуть реєстрації та ідентифікації операторів. Окремі зони для польотів можуть бути закриті, а частина саморобних FPV-рішень обмежена для цивільного ринку, щоб знизити ризики зловживань і спростити розслідування інцидентів.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
Poco M8 Pro 5G відразу впадає у вічі своїм розміром і прагненням виробника запропонувати більше, ніж зазвичай очікуєш від пристрою цієї цінової категорії. Він не зовсім черговий «середнячок»
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Усі дрони в Україні потрібно буде реєструвати дрон закон події в Україні
Верховна Рада підтримала законопроект №13600, який деанонімізує використання дронів у цивільному повітряному просторі через обов’язкову реєстрацію, облік у поліції та ідентифікацію операторів
Microsoft знову переробила меню Пуск у Windows 11 Microsoft Windows
Microsoft масово розгортає новий дизайн меню “Пуск” у Windows 11. Компанія знову представляє вже знайомі зміни, але тепер для більшості звичайних користувачів.
Усі дрони в Україні потрібно буде реєструвати
Microsoft знову переробила меню Пуск у Windows 11
Для отримання Дія.Підпису потрібен буде паспорт із NFC чіпом
Вже на початку 2026 року. Ціни на ОЗУ підвищаться вдвічі, а SSD подорожчають на 60%
Види картриджів: лазерні та струменеві — у чому різниця
Представлені смартфони Realme 16 5G та Realme 16 Pro 5G – захист IP69K, великі акумулятори та 200 Мп-камери
Ноутбуки Lenovo Legion 5i Gen 11 оснащуються процесорами Intel Panther Lake-H, RTX 5000 та OLED дисплеями
Нова пошта допоможе довезти валізи до вокзалу
У США можуть заборонити одноразові картриджі для принтерів
Смартфони Redmi Turbo 5 та Turbo 5 Max отримали чіп Dimensity 9500 та акумулятор 9000 мА·год
Spotify виплатила музикантам $11 млрд роялті у 2025 році
Starlink повинні проходити авторизацію для використання в Україні