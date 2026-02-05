Усі дрони в Україні потрібно буде реєструвати

Верховна Рада підтримала законопроект №13600, який деанонімізує використання дронів у цивільному повітряному просторі через обов’язкову реєстрацію, облік у поліції та ідентифікацію операторів. Глава Нацполіції Іван Виговський в інтерв’ю Censor.net надав роз’яснення.

Виговський наголосив, що необхідність таких правил зростає через використання безпілотників у злочинах. Йдеться не лише про технічний контроль польотів, а й про відповідальність за правопорушення, вчинені із застосуванням БпЛА. Він зазначив, що якщо дрон використовують для пошкодження майна або заподіяння шкоди людям, такі дії мають спричиняти покарання, а тяжкість подібних інцидентів зростає. За статистикою, у 2022–2024 роках безпілотники частіше фігурували у схемах контрабанди цигарок, доставці заборонених предметів до місць позбавлення волі або у провокаціях із «мінуваннями», проте зараз з’являються випадки здирництва із залякуванням бойовими дронами і навіть спроби вбивства.

«FPV-дрон – це найкращий спосіб для злочинців когось ліквідувати або пошкодити майно. Тому ми маємо бачити детекцію дронів, які злітають, і знати, хто ними керує», — пояснив Виговський.

Виговський нагадав, що з 2023 року поліція отримала повноваження запобігати, виявляти та припиняти порушення правил використання повітряного простору експлуатантами БПЛА. Правоохоронці можуть застосовувати спеціальні засоби для перехоплення сигналів дистанційного керування та нейтралізації безпілотників та їх складових. Він також звернув увагу на масштаби поширення дронів: за його оцінкою, їх в Україні вже мільйони, і їх виробляють не лише приватні компанії — Нацполіція зокрема друкує FPV-дрони на 3D-принтерах для своїх бойових підрозділів, оскільки це дешевше, ніж закупівля.

«Якщо із застосуванням дрону буде пошкоджено майно, заподіяно тілесні ушкодження людям, за це має бути адміністративна та кримінальна відповідальність», — наголосив глава Нацполіції.

Про що законопроект №13600 про реєстрацію БПЛА в Україні

Законопроект №13600 пропонує обов’язкову реєстрацію безпілотників із внесенням до Державного реєстру повітряних суден, а також окремий облік у підрозділах Національної поліції. Логіка ініціативи полягає в тому, щоб держава могла швидко встановлювати оператора у разі інцидентів чи правопорушень. Крім того, передбачаються ідентифікація користувачів, погоджені правила польотів та перелік документів, що підтверджуватимуть право керувати дроном у цивільному повітряному просторі. Окремий блок стосується відповідальності. Документ передбачає адміністративні санкції за експлуатацію незареєстрованих БпЛА, польоти без належних документів чи керування у стані сп’яніння. Якщо ж порушення призведуть до шкоди людям або значним матеріальним збиткам, відповідальність може бути кримінальною.

«Відповідальність буде чітко розмежована. Незалежно від того, чи є дрон власним, службовим чи позиченим, відповідальність за політ несе той, хто ним керував», — додав Виговський.

Водночас, радник міністра оборони з питань безпілотників Сергій «Флеш» Бескрестнов вважає, що після війни Україна може поступово перейти до моделі, близької до міжнародної практики: легкі міні-дрони залишаться доступними для побутового використання, а комерційні апарати більшої ваги вимагатимуть реєстрації та ідентифікації операторів. Окремі зони для польотів можуть бути закриті, а частина саморобних FPV-рішень обмежена для цивільного ринку, щоб знизити ризики зловживань і спростити розслідування інцидентів.