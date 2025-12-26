Volvo создала самый читаемый шрифт для повышения безопасности водителей

Volvo создала самый читаемый шрифт для повышения безопасности водителей26.12.25
Компания Volvo разработала свой шрифт для автомобильных интерфейсов, ориентированный на повышенную читаемость и снижение визуальной нагрузки на водителя. Новый шрифт получил название Volvo Centum и в дальнейшем будет использоваться на цифровых экранах всех моделей бренда.
Как создавался шрифт Volvo
Работа над шрифтом велась совместно со студией типографического дизайна Dalton Maag. Основной задачей проекта стало создание визуального решения, позволяющего быстро и без труда считывать информацию даже при кратком взгляде на экран и в сложных условиях освещения. В Volvo подчеркивают, что разработка напрямую связана с философией безопасности, которая остается ключевым принципом компании на протяжении почти ста лет.
Креативный директор по UX в Volvo Cars Мэттью Холл отметил, что при создании Volvo Centum основной упор делался на ясность и интуитивность восприятия. По его словам, шрифт помогает снизить визуальный шум в интерфейсе и облегчает восприятие информации, позволяя водителю концентрироваться на дороге, а не на экране мультимедийной системы.
Особенности шрифта Volvo
В процессе разработки команда учитывала особенности зрительного восприятия и когнитивной психологии. Особое внимание уделялось различимости символов, расстояниям между буквами и другим типографическим нюансам, которые упрощают быстрое сканирование текста. Отдельно прорабатывался вопрос о снижении когнитивной нагрузки, то есть того, как мозг водителя воспринимает и обрабатывает информацию во время движения.
Дополнительно анализировалось влияние шрифта на движение глаз, включая так называемые сакады. Формы букв, их сочетания, размеры и общее построение интерфейса подбирались таким образом, чтобы взгляд перемещался по экрану плавно и позволял распознавать больше информации за один взгляд. Это напрямую влияет на скорость чтения и понимания сообщений, выводимых на дисплей.
Когда выпустят шрифт Volvo Centum
Volvo Centum отсылает к столетию бренда, которое компания планирует отметить в 2027 году. Дебют нового шрифта намечен на начало 2026 года, когда он впервые появится в интерфейсе нового кроссовера Volvo EX60.
Помимо практической функции, Volvo Centum также несет визуальную связь с историей марки. В компании отмечают, что при работе над формами букв дизайнеры вдохновлялись классическими моделями, включая Volvo 850 1990-х годов. В очертаниях шрифта можно заметить отсылки к вертикальным задним фонарям, диагонали трехточечного ременя безопасности и характерному для автомобилей Volvo чувству пропорций.
