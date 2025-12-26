Volvo створила найшвидший шрифт для підвищення безпеки водіїв

Volvo створила найшвидший шрифт для підвищення безпеки водіїв26.12.25
Компанія Volvo розробила свій шрифт для автомобільних інтерфейсів, орієнтований на підвищену читальність та зниження візуального навантаження на водія. Новий шрифт отримав назву Volvo Centum і надалі використовуватиметься на цифрових екранах усіх моделей бренду.
Як створювався шрифт Volvo
Робота над шрифтом велася разом із студією друкарського дизайну Dalton Maag. Основним завданням проекту стало створення візуального рішення, що дозволяє швидко і легко зчитувати інформацію навіть при короткому погляді на екран і в складних умовах освітлення. У Volvo підкреслюють, що розробка безпосередньо пов’язана з філософією безпеки, яка залишається ключовим принципом компанії майже сто років.
Креативний директор з UX у Volvo Cars Меттью Холл зазначив, що при створенні Volvo Centum основний наголос робився на ясність та інтуїтивність сприйняття. За його словами, шрифт допомагає знизити візуальний шум в інтерфейсі та полегшує сприйняття інформації, дозволяючи водієві концентруватися на дорозі, а не на екрані мультимедійної системи.
Особливості шрифту Volvo
У процесі розробки команда враховувала особливості зорового сприйняття та когнітивної психології. Особлива увага приділялася помітності символів, відстаням між літерами та іншим типографічним нюансам, які спрощують швидке сканування тексту. Окремо опрацьовувалося питання щодо зниження когнітивного навантаження, тобто того, як мозок водія сприймає та обробляє інформацію під час руху.
Додатково аналізувався вплив шрифту на рух очей, включаючи звані сакади. Форми літер, їх поєднання, розміри та загальна побудова інтерфейсу підбиралися таким чином, щоб погляд переміщався по екрану плавно та дозволяв розпізнавати більше інформації за один погляд. Це безпосередньо впливає на швидкість читання та розуміння повідомлень, що виводяться на дисплей.
Коли випустять шрифт Volvo Centum
Volvo Centum відсилає до сторіччя бренду, яке компанія планує відзначити у 2027 році. Дебют нового шрифту заплановано на початок 2026 року, коли він вперше з’явиться в інтерфейсі нового кросовера Volvo EX60.
Крім практичної функції, Volvo Centum також має візуальний зв’язок з історією марки. У компанії відзначають, що під час роботи над формами букв дизайнери надихалися класичними моделями, включаючи Volvo 850 1990-х років. В обрисах шрифту можна помітити посилання до вертикальних задніх ліхтарів, діагоналі триточкового ремня безпеки та характерного для автомобілів Volvo почуття пропорцій.
