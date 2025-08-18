Volkswagen внедрит подписку на лошадиные силы в электрокарах18.08.25
Владельцы электрического хэтчбека Volkswagen ID.3 в Великобритании теперь могут увеличить отдачу двигателя, но только при оплате дополнительной услуги.
На официальном британском сайте модели ID.3 Pro и Pro S заявлены с мощностью 201 л.с. (150 кВт). Однако фактически их силовая установка способна выдавать 228 л.с. (170 кВт). Чтобы получить дополнительные 27 л.с. и увеличить крутящий момент с 265 Н·м до 310 Н·м, предлагаются два варианта:
- подписка — от £16,50 в месяц (~$22);
- разовый платеж — £649 (~$880).
По данным производителя, дополнительная мощность сокращает разгон до 100 км/ч примерно на 0,3–0,5 секунды (с 7,5–7,9 до 7,0–7,4 секунды) и улучшает отклик на педаль акселератора, особенно при обгонах и выезде с перекрестков. При этом запас хода не меняется, так как апгрейд связан только с настройками ПО.
Разовое «разблокирование» мощности привязывается к автомобилю, а не к владельцу — при продаже машины новая комплектация останется у следующего хозяина. Отдельно уведомлять страховую компанию не требуется, так как мощность в 228 л.с. фиксируется в документах с завода.
Volkswagen отмечает, что дополнительная услуга пока доступна только в Великобритании. Введение такой модели в США или на других европейских рынках не планируется — вероятно, из-за опасений повторить негативную реакцию, с которой столкнулась BMW в 2022 году, когда предлагала подписку на уже установленные опции, включая подогрев сидений.
Подобные платные программные апгрейды есть и у Polestar, которая также предлагает увеличить мощность двигателя за отдельную плату.
