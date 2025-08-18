Volkswagen запровадить передплату на кінські сили в електрокарах

Власники електричного хетчбека Volkswagen ID.3 у Великій Британії тепер можуть збільшити віддачу двигуна, але тільки при оплаті додаткової послуги.

На офіційному британському сайті моделі ID.3 Pro та Pro S заявлені з потужністю 201 к.с. (150 кВт). Однак фактично їх силова установка здатна видавати 228 л. (170 кВт). Щоб отримати додаткові 27 л. і збільшити крутний момент з 265 Нм до 310 Нм, пропонуються два варіанти:

підписка — від £16,50 на місяць (~$22);

разовий платіж — £649 (~$880).

За даними виробника, додаткова потужність скорочує розгін до 100 км/год приблизно на 0,3-0,5 секунд (з 7,5-7,9 до 7,0-7,4 секунд) і покращує відгук на педаль акселератора, особливо при обгонах і виїзді з перехресть. При цьому запас ходу не змінюється, тому що апгрейд пов’язаний лише з налаштуваннями ПЗ.

Разове “розблокування” потужності прив’язується до автомобіля, а не до власника – при продажі машини нова комплектація залишиться у наступного господаря. Окремо повідомляти страхову компанію не потрібно, оскільки потужність 228 к.с. фіксується у документах із заводу.

Volkswagen зазначає, що додаткова послуга поки що доступна тільки у Великій Британії. Введення такої моделі в США чи інших європейських ринках не планується — ймовірно, через побоювання повторити негативну реакцію, з якою зіткнулася BMW 2022 року, коли пропонувала передплату на вже встановлені опції, включаючи підігрів сидінь.

Подібні платні програмні апгрейди є і у Polestar, яка пропонує збільшити потужність двигуна за окрему плату.