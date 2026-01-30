 

Vivo X200T получил Mediatek Dimensity 9400+, яркий AMOLED экран и аккумулятор 6200 мА·ч

30.01.26

Vivo X200T

 

Vivo расширила линейку X200 и представила новый смартфон X200T. Новинка позиционируется как доступный субфлагман с акцентом на камеры, автономность и защиту корпуса.

 

Vivo X200T получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1260×2800 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 5000 нит. За производительность отвечает чип MediaTek Dimensity 9400+, выполненный по 3-нм техпроцессу и разгоняющийся до 3,7 ГГц.

 

Характеристики Vivo X200T

 

Смартфон Vivo X200T оснащён тройной камерой, созданной совместно с Zeiss: основной модуль Sony LYT-702 на 50 Мпикс, сверхширокоугольный сенсор Samsung JN1 и телеобъектив с сенсором Sony LYT-600 с трёхкратным оптическим зумом.

 

Одним из ключевых преимуществ модели стал аккумулятор ёмкостью 6200 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной — 40 Вт. Корпус соответствует стандартам IP68 и IP69, обеспечивая максимальную защиту от воды и пыли. Устройство работает под управлением Android 16, а производитель обещает пять крупных обновлений системы.

 

Смартфон vivo X200T выпускается в цветах Stellar Black и Seaside Lilac и предлагается в конфигурациях 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.

 

Пока смартфон доступен только в Индии по цене от $655 (в пересчёте с индийских рупий).


