Видеокарты NVIDIA и AMD станут дороже с начала 2026 года   

Видеокарты NVIDIA и AMD станут дороже с начала 2026 года30.12.25
Партнеры NVIDIA и AMD готовятся к возможному удорожанию видеокарт в первом квартале 2026 года. Об этом сообщает ресурс Board Channels со ссылкой на отраслевые источники, на которые также обратил внимание Videocardz. Основной причиной называют рост цен на память DRAM, что непосредственно влияет на себестоимость производства графических адаптеров.
Согласно обнародованной информации, действующие ценовые договоренности по поставкам графических чипов были зафиксированы до завершения четвертого квартала, поэтому в конце 2025 существенных изменений в стоимости видеокарт не наблюдалось. При этом финансовый четвертый квартал для AMD охватывает период с октября по декабрь, в то время как у NVIDIA он длится с ноября по январь. После завершения этих сроков предварительные соглашения утрачивают силу, и партнеры компаний ожидают пересмотра условий ценообразования на GPU уже с начала нового года.
Когда повысятся цены на видеокарты NVIDIA и AMD
По данным источника, первые повышения цен на видеокарты отдельных брендов на базе решений AMD могут произойти уже в январе 2026 года. Также не исключается, что в течение следующих месяцев возможны несколько волн удорожания. Для партнеров NVIDIA ключевым периодом изменений называют февраль, хотя некоторые производители уже пошли на незначительную корректировку цен в декабре текущего года. В то же время окончательные решения относительно уровня розничных цен принимаются сами производителями видеокарт, поэтому стоимость может существенно отличаться в зависимости от бренда и конкретной модели.
В сообщении также отмечается, что в отдельных регионах цены на видеокарты уже выросли, однако это связывается с самостоятельными действиями партнеров, а не с прямыми решениями AMD или NVIDIA. Если же в начале 2026 г. появятся официальные сообщения от разработчиков GPU об изменении ценовой политики, рынок может столкнуться с новым этапом роста розничных цен.
Хотя в отчете прямо не упоминаются графические процессоры Intel, аналитики предполагают, что они могут оказаться под давлением роста стоимости памяти, поскольку также используют GDDR6. Таким образом, уже в ближайшее время рынок видеокарт может войти в фазу заметного удорожания вне зависимости от производителя.
