Відеокарти NVIDIA та AMD стануть дорожчими з початку 2026 року

Партнери NVIDIA та AMD готуються до можливого подорожчання відеокарт у першому кварталі 2026 року. Про це повідомляє ресурс Board Channels із посиланням на галузеві джерела, на які також звернув увагу Videocardz. Основною причиною називають зростання цін на згадку про DRAM, що безпосередньо впливає на собівартість виробництва графічних адаптерів.

Згідно з оприлюдненою інформацією, діючі цінові домовленості щодо постачання графічних чіпів були зафіксовані до завершення четвертого кварталу, тому наприкінці 2025 року суттєвих змін у вартості відеокарт не спостерігалося. При цьому фінансовий четвертий квартал для AMD охоплює період із жовтня по грудень, тоді як у NVIDIA він триває з листопада до січня. Після завершення цих термінів попередні угоди втрачають чинність, і партнери компаній очікують перегляду умов ціноутворення на GPU вже з початку нового року.

Коли підвищаться ціни на відеокарти NVIDIA та AMD

За даними джерела, перші підвищення цін на відеокарти окремих брендів на базі рішень AMD можуть відбутися вже у січні 2026 року. Також не виключається, що протягом наступних місяців можливі кілька хвиль подорожчання. Для партнерів NVIDIA ключовим періодом змін називають лютий, хоча деякі виробники пішли на незначне коригування цін у грудні поточного року. У той же час, остаточні рішення щодо рівня роздрібних цін приймаються самі виробниками відеокарт, тому вартість може суттєво відрізнятися в залежності від бренду та конкретної моделі.

У повідомленні також наголошується, що в окремих регіонах ціни на відеокарти вже зросли, проте це пов’язують із самостійними діями партнерів, а не з прямими рішеннями AMD або NVIDIA. Якщо на початку 2026 р. з’являться офіційні повідомлення від розробників GPU про зміну цінової політики, ринок може зіткнутися з новим етапом зростання роздрібних цін.

Хоча у звіті прямо не згадуються графічні процесори Intel, аналітики припускають, що вони можуть опинитися під тиском зростання вартості пам’яті, оскільки також використовують GDDR6. Таким чином, вже найближчим часом ринок відеокарт може увійти до фази помітного подорожчання незалежно від виробника.