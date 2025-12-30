Відеокарти NVIDIA та AMD стануть дорожчими з початку 2026 року   

Відеокарти NVIDIA та AMD стануть дорожчими з початку 2026 року30.12.25
Партнери NVIDIA та AMD готуються до можливого подорожчання відеокарт у першому кварталі 2026 року. Про це повідомляє ресурс Board Channels із посиланням на галузеві джерела, на які також звернув увагу Videocardz. Основною причиною називають зростання цін на згадку про DRAM, що безпосередньо впливає на собівартість виробництва графічних адаптерів.
Згідно з оприлюдненою інформацією, діючі цінові домовленості щодо постачання графічних чіпів були зафіксовані до завершення четвертого кварталу, тому наприкінці 2025 року суттєвих змін у вартості відеокарт не спостерігалося. При цьому фінансовий четвертий квартал для AMD охоплює період із жовтня по грудень, тоді як у NVIDIA він триває з листопада до січня. Після завершення цих термінів попередні угоди втрачають чинність, і партнери компаній очікують перегляду умов ціноутворення на GPU вже з початку нового року.
Коли підвищаться ціни на відеокарти NVIDIA та AMD
За даними джерела, перші підвищення цін на відеокарти окремих брендів на базі рішень AMD можуть відбутися вже у січні 2026 року. Також не виключається, що протягом наступних місяців можливі кілька хвиль подорожчання. Для партнерів NVIDIA ключовим періодом змін називають лютий, хоча деякі виробники пішли на незначне коригування цін у грудні поточного року. У той же час, остаточні рішення щодо рівня роздрібних цін приймаються самі виробниками відеокарт, тому вартість може суттєво відрізнятися в залежності від бренду та конкретної моделі.
У повідомленні також наголошується, що в окремих регіонах ціни на відеокарти вже зросли, проте це пов’язують із самостійними діями партнерів, а не з прямими рішеннями AMD або NVIDIA. Якщо на початку 2026 р. з’являться офіційні повідомлення від розробників GPU про зміну цінової політики, ринок може зіткнутися з новим етапом зростання роздрібних цін.
Хоча у звіті прямо не згадуються графічні процесори Intel, аналітики припускають, що вони можуть опинитися під тиском зростання вартості пам’яті, оскільки також використовують GDDR6. Таким чином, вже найближчим часом ринок відеокарт може увійти до фази помітного подорожчання незалежно від виробника.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Традиційно щороку наша редакція підбиває підсумки. Найкращі пристрої за версією редакції ми показали нещодавно. Тепер настав час розповісти про топу новин сайту hi-tech.ua у 2025 році.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Відеокарти NVIDIA та AMD стануть дорожчими з початку 2026 року AMD NVIDIA відеокарта
Перші підвищення цін на відеокарти можуть відбутися вже в січні 2026 року. Також не виключається, що протягом наступних місяців можливі кілька хвиль подорожчання.
Google дозволить змінити адресу електронної пошти Google пошта
Google готує запуск нової функції, яка дозволить користувачам змінювати адресу електронної пошти, прив’язану до облікового запису, і тим самим відмовитися від старих Gmail-адрес
Відеокарти NVIDIA та AMD стануть дорожчими з початку 2026 року
Google дозволить змінити адресу електронної пошти
Logitech G304 X Lightspeed має акумулятор замість батарей і має частоту опитування 1000 Гц
Планшет Oppo Pad Air 5 отримав екран із співвідношенням сторін 7:5
На OLX можна буде поторгуватись і отримати знижку до 40% за товар
Jaguar випустила останній автомобіль із ДВС
Samsung представила геймерські монітори Odyssey 2026 року
Michelin створили систему моніторингу шин у режимі реального часу
BYD показала надшвидку зарядку для електрокарів: 400 км за 5 хвилин
Найкращі ігри 2025 року за версією Steam
У 2025 році було вкрадено криптовалюти на $2,7 млрд.
Volvo створила найшвидший шрифт для підвищення безпеки водіїв
США заборонили імпорт усіх іноземних дронів, включаючи DJI, через загрозу нацбезпеці