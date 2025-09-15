Viber запустила маркетплейс прямо в мессенджере

Rakuten Viber анонсировал запуск собственного маркетплейса прямо в приложении. Новый сервис появится в отдельной вкладке «Маркетплейс» и позволит пользователям находить локальные компании — от салонов красоты и ресторанов до медицинских услуг и магазинов — и связываться с ними напрямую в чате, без звонков и обмена номерами телефонов.

В обновленной версии приложения новая вкладка заменит раздел «Полезное». Поиск будет доступен по названию, категории или через подборку рекомендованных предложений. В профиле компании появятся каталоги товаров и услуг, а также возможность мгновенного общения с бизнесом без раскрытия личного номера. Если пользователь предоставит доступ к геолокации, сервис автоматически покажет ближайшие компании и будет обновлять список при смене местоположения.

Развертывание функции пройдет постепенно в течение нескольких недель. Подключение для бизнеса предусмотрено через бесплатные профили. Viber также планирует расширять инструменты для взаимодействия компаний с клиентами.

Инициатива напоминает стратегию monobank, который почти год назад начал тестировать собственный маркетплейс, а недавно запустил его под названием monomаркет в приложении банка. Однако сервис быстро оказался в центре конфликта: реселлеры заявили о давлении со стороны производителей Samsung, Asus и Xiaomi, которые потребовали убрать их продукцию после запуска акции «-10% на все».

Таким образом, Viber стал второй крупной платформой после monobank, решившей встроить маркетплейс в свое приложение. Теперь в отрасли ожидают, кто из технологических игроков следующим возьмет на вооружение эту бизнес-модель.