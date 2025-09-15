Viber запустила маркетплейс прямо у месенджері15.09.25
Rakuten Viber анонсував запуск власного маркетплейсу прямо у додатку. Новий сервіс з’явиться в окремій вкладці «Маркетплейс» і дозволить користувачам знаходити локальні компанії – від салонів краси та ресторанів до медичних послуг та магазинів – та зв’язуватися з ними безпосередньо у чаті, без дзвінків та обміну номерами телефонів.
У оновленій версії програми нова вкладка замінить розділ “Корисне”. Пошук буде доступний за назвою, категорією або через добірку рекомендованих пропозицій. У профілі компанії з’являться каталоги товарів та послуг та можливість миттєвого спілкування з бізнесом без розкриття особистого номера. Якщо користувач надасть доступ до геолокації, сервіс автоматично покаже найближчі компанії та оновлюватиме список при зміні розташування.
Розгортання функції пройде поступово протягом кількох тижнів. Підключення до бізнесу передбачено через безкоштовні профілі. Viber також планує розширювати інструменти для взаємодії компаній із клієнтами.
Ініціатива нагадує стратегію monobank, який майже рік тому почав тестувати власний маркетплейс, а нещодавно запустив його під назвою monomаркет у додатку банку. Однак сервіс швидко опинився в центрі конфлікту: реселери заявили про тиск з боку виробників Samsung, Asus і Xiaomi, які вимагали прибрати їхню продукцію після запуску акції -10% на все.
Таким чином, Viber став другою великою платформою після monobank, яка вирішила вбудувати маркетплейс у свою програму. Тепер у галузі очікують, хто із технологічних гравців наступним візьме на озброєння цю бізнес-модель.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Новий смартфон Oppo Reno14 добре виглядає на тлі конкурентів і при цьому дуже гарний за продуктивністю. Розкажемо, що ще у ньому цікавого
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Viber запустила маркетплейс прямо у месенджері Viber магазин
Rakuten Viber анонсував запуск власного маркетплейсу прямо у додатку. Новий сервіс з’явиться в окремій вкладці “Маркетплейс” і дозволить користувачам знаходити локальні компанії
YouTube додала дубляж різними мовами для всіх відео YouTube оновлення сервіс
YouTube оголосила про повноцінний запуск функції багатомовного аудіо, яка дозволить авторам додавати дубляж своїх відео різними мовами
Viber запустила маркетплейс прямо у месенджері
YouTube додала дубляж різними мовами для всіх відео
Нова Ferrari Testarossa буде гібридною
Премію Дарвіна присуджуватимуть за помилки штучного інтелекту
Розроблено медичний клейовий пістолет для друку трансплантатів прямо під час операції
Dreame Cyber X – робот-пилосос на гусеницях для подолання сходів
Велике оновлення Steam у вересні. Що нового?
iPhone 16 Plus: головні переваги моделі