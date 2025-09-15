Viber запустила маркетплейс прямо у месенджері

Rakuten Viber анонсував запуск власного маркетплейсу прямо у додатку. Новий сервіс з’явиться в окремій вкладці «Маркетплейс» і дозволить користувачам знаходити локальні компанії – від салонів краси та ресторанів до медичних послуг та магазинів – та зв’язуватися з ними безпосередньо у чаті, без дзвінків та обміну номерами телефонів.

У оновленій версії програми нова вкладка замінить розділ “Корисне”. Пошук буде доступний за назвою, категорією або через добірку рекомендованих пропозицій. У профілі компанії з’являться каталоги товарів та послуг та можливість миттєвого спілкування з бізнесом без розкриття особистого номера. Якщо користувач надасть доступ до геолокації, сервіс автоматично покаже найближчі компанії та оновлюватиме список при зміні розташування.

Розгортання функції пройде поступово протягом кількох тижнів. Підключення до бізнесу передбачено через безкоштовні профілі. Viber також планує розширювати інструменти для взаємодії компаній із клієнтами.

Ініціатива нагадує стратегію monobank, який майже рік тому почав тестувати власний маркетплейс, а нещодавно запустив його під назвою monomаркет у додатку банку. Однак сервіс швидко опинився в центрі конфлікту: реселери заявили про тиск з боку виробників Samsung, Asus і Xiaomi, які вимагали прибрати їхню продукцію після запуску акції -10% на все.

Таким чином, Viber став другою великою платформою після monobank, яка вирішила вбудувати маркетплейс у свою програму. Тепер у галузі очікують, хто із технологічних гравців наступним візьме на озброєння цю бізнес-модель.