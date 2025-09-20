В Японии роботы заменяют работающих на складах людей

В условиях острого дефицита рабочей силы Япония начинает активно тестировать автоматизацию складов и доставки. Как сообщает Financial Times, страна рассматривает роботизацию как один из способов сохранить прежние темпы логистики и компенсировать падение числа работников.

На складе Amazon в городе Чиба количество роботов уже превышает численность двух тысяч сотрудников. Благодаря автоматизации вместимость объекта на 40% выше, чем у обычных складов. Компания также представила новую машину для автоматической упаковки и систему сортировки, которая позволяет объединять несколько товаров в одну посылку.

Другие варианты применения роботов

Тем не менее эксперты отмечают, что вывести роботов на улицы для непосредственной доставки пока гораздо сложнее. В стране остро ощущается нехватка водителей грузовиков: по прогнозам Nomura Research Institute, к 2030 году их число сократится на треть и составит около 480 тысяч человек. Amazon рассматривает переход от крупных распределительных центров к меньшим хабам ближе к клиентам, где роботы смогут выполнять больше задач по упаковке и сортировке.

Компания также запускает систему искусственного интеллекта DeepFleet, которая управляет роботами на складах и повышает их скорость примерно на 10%. При этом японские логистические гиганты вроде Nippon Express внедряют инновации осторожнее — из-за высокой стоимости, разнообразия товаров и специфики запросов клиентов. Большинство проектов пока остаются демонстрационными, компании оценивают их экономическую выгоду.

По данным аналитиков, в 2024 году рынок автоматизации складов в Японии достиг $1,28 млрд. К 2030 году его планируется нарастить более чем на 21% ежегодно. Основную прибыль пока приносит оборудование, но наиболее быстро растёт сегмент программного обеспечения.

Главные препятствия для масштабного внедрения роботизации — высокая цена интеграции в существующие объекты, сложная архитектура японских складов с маленькими площадями и многоуровневым планированием, а также сравнительно медленное развитие e-commerce. В Японии онлайн-продажи занимают менее 10% розничного рынка, что значительно ниже, чем в Европе.

Чтобы компенсировать дефицит рабочей силы, логистические компании даже рассматривают возможность найма иностранных водителей. Схожие трудности ощущает и сфера обслуживания: в некоторых японских кафе уже работают роботы-официанты в форме кошек, что подчеркивает масштабные демографические вызовы для страны.