В Украине разработали дрон-перехватчик оснащенный дробовиком16.08.25
На демонстрационном мероприятии Iron Demo 2025 компания Besomar представила многоразовый дрон-перехватчик самолётного типа, оснащённый дробовиком с автоматизированной системой стрельбы. По словам разработчиков в комментарии изданию «Милитарный», в текущей конфигурации аппарат способен сделать два выстрела, но при необходимости их число можно увеличить до четырёх.
Дрон предназначен для поражения вражеских БПЛА, движущихся со скоростью до 200 км/ч, включая «Герберу» и расиянские разведывательные аппараты. Благодаря цифровой системе связи с функцией ППЧ перехватчик может подойти к цели, оставаясь незамеченным для её систем уклонения, и нанести удар.
Ключевая особенность конструкции — возможность автоматического выстрела: сенсор в носовой части активирует огонь с разрешения пилота, когда цель входит в зону поражения. Это повышает эффективность против маневренных объектов. Для стрельбы используется безоткатная система на основе патронов 12-го калибра, что обеспечивает устойчивость дрона во время выстрела.
Ранее, в марте 2025 года, компания Sky Defenders уже тестировала схожий дрон с дробовиком. Подобные системы применяются не только на самолётных платформах, но и на мультикоптерах для перехвата дронов типа Mavic и FPV.
Недавно также стало известно о другой украинской разработке дрона-перехватчика, созданного для борьбы с российскими ударными БПЛА типа «Шахед» и «Гербера».
