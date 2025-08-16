В Україні розробили дрон-перехоплювач оснащений дробовиком16.08.25
На демонстраційному заході Iron Demo 2025 компанія Besomar представила багаторазовий дрон-перехоплювач літакового типу, оснащений дробовиком з автоматизованою системою стрілянини. За словами розробників у коментарі виданню «Мілітарний», у поточній конфігурації апарат здатний зробити два постріли, але за необхідності їх кількість можна збільшити до чотирьох.
Дрон призначений для ураження ворожих БПЛА, що рухаються зі швидкістю до 200 км/год, включаючи Герберу і росіянські розвідувальні апарати. Завдяки цифровій системі зв’язку з функцією ППЧ перехоплювач може підійти до мети, залишаючись непоміченим для її систем ухилення, і завдати удару.
Ключова особливість конструкції – можливість автоматичного пострілу: сенсор у носовій частині активує вогонь з дозволу пілота, коли ціль входить у зону ураження. Це підвищує ефективність проти маневрених об’єктів. Для стрільби використовується безвідкатна система на основі патронів 12 калібру, що забезпечує стійкість дрона під час пострілу.
Раніше, у березні 2025 року, компанія Sky Defenders вже тестувала схожий дрон із дробовиком. Подібні системи застосовуються не тільки на літакових платформах, але й на мультикоптерах для перехоплення дронів типу Mavic та FPV.
Нещодавно також стало відомо про іншу українську розробку дрону-перехоплювача, створеного для боротьби з російськими ударними БПЛА типу «Шахед» та «Гербера».
