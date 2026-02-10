В monobank появятся валютные операции с евро и долларами   

В monobank появятся валютные операции с евро и долларами10.02.26
Украинский необанк monobank запустил в тестовом режиме услугу инвестирования для валютных банок в долларах и евро. Средства остаются доступными для вывода в любой момент.
О запуске сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский. По его словам, теперь валютные сбережения могут приносить прибыль без блокирования средств.
«Теперь доллары и евро будут приносить прибыль, и при этом их можно будет вывести в любой момент. Если положите от 1100 долларов или евро в валютную Банку, то сможете включить инвестирование — и будете получать 3,7% и 2,8% годовых в зависимости от валюты», — написал он.
Условия инвестирования
Минимальный порог для активации функции составляет $1100 или €1100 в валютной банке. Для долларовых накоплений предусмотрена ставка 3,7% годовых, для евро — 2,8%.
Банк будет инвестировать эти средства в государственные облигации. При этом клиенты могут вывести деньги в любое время без ограничений по времени.
По словам Гороховского, даже если средства снять почти сразу после пополнения, пользователь ничего не потеряет, хотя и не успеет получить прибыль.
Тестовый запуск
В настоящее время функция работает в тестовом формате. Сначала планируется принять около 5000 инвестирований, после чего остальные пользователи добавят в очередь.
В банке объясняют, что количество доступных валютных ОВГЗ ограничено, поэтому объем подключений к сервису контролируется. Если спрос будет высок, monobank планирует закупить больше облигаций и расширить доступ.
Если в приложении новая функция еще не отображается, пользователям рекомендуют обновить monobank до последней версии.
