В monobank появятся валютные операции с евро и долларами

Украинский необанк monobank запустил в тестовом режиме услугу инвестирования для валютных банок в долларах и евро. Средства остаются доступными для вывода в любой момент.

О запуске сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский. По его словам, теперь валютные сбережения могут приносить прибыль без блокирования средств.

«Теперь доллары и евро будут приносить прибыль, и при этом их можно будет вывести в любой момент. Если положите от 1100 долларов или евро в валютную Банку, то сможете включить инвестирование — и будете получать 3,7% и 2,8% годовых в зависимости от валюты», — написал он.

Условия инвестирования

Минимальный порог для активации функции составляет $1100 или €1100 в валютной банке. Для долларовых накоплений предусмотрена ставка 3,7% годовых, для евро — 2,8%.

Банк будет инвестировать эти средства в государственные облигации. При этом клиенты могут вывести деньги в любое время без ограничений по времени.

По словам Гороховского, даже если средства снять почти сразу после пополнения, пользователь ничего не потеряет, хотя и не успеет получить прибыль.

Тестовый запуск

В настоящее время функция работает в тестовом формате. Сначала планируется принять около 5000 инвестирований, после чего остальные пользователи добавят в очередь.

В банке объясняют, что количество доступных валютных ОВГЗ ограничено, поэтому объем подключений к сервису контролируется. Если спрос будет высок, monobank планирует закупить больше облигаций и расширить доступ.

Если в приложении новая функция еще не отображается, пользователям рекомендуют обновить monobank до последней версии.