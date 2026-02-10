У monobank з’являться валютні операції з євро та доларами

Український необанк monobank запустив у тестовому режимі послугу інвестування для валютних банок у доларах та євро. Кошти залишаються доступними для виведення будь-якої миті.

Про запуск повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський. За його словами, тепер валютні заощадження можуть давати прибуток без блокування коштів.

“Тепер долари та євро будуть приносити прибуток, і при цьому їх можна буде вивести у будь-який момент. Якщо покладете від 1100 доларів або євро у валютну Банку, то зможете включити інвестування – і отримуватимете 3,7% та 2,8% річних залежно від валюти”, – написав він.

Умови інвестування

Мінімальний поріг для активації функції становить $1100 або €1100 у валютному банку. Для доларових накопичень передбачено ставку 3,7% річних, для євро — 2,8%.

Банк інвестуватиме ці кошти у державні облігації. При цьому клієнти можуть вивести гроші у будь-який час без обмежень у часі.

За словами Гороховського, навіть якщо кошти зняти майже одразу після поповнення, користувач нічого не втратить, хоч і не встигне отримати прибуток.

Тестовий запуск

В даний час функція працює у тестовому форматі. Спочатку планується прийняти близько 5000 інвестувань, після чого решта користувачів додасть у чергу.

У банку пояснюють, що кількість доступних валютних ОВДП обмежена, тому обсяг підключень до сервісу контролюється. Якщо попит буде високий, monobank планує закупити більше облігацій та розширити доступ.

Якщо нова функція ще не відображається, рекомендується оновити monobank до останньої версії.