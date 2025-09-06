В Корее одиноким старикам раздают роботов

В Южной Корее тысячи одиноких пожилых людей получили нового собеседника — куклу с искусственным интеллектом Hyodol. Устройство способно разговаривать, напоминать о приёме лекарств, следить за состоянием здоровья и вызывать помощь в экстренных ситуациях. На видео, показанном местными СМИ, 81-летняя Ким сидит на кровати рядом с роботом и говорит: «Hyodol, я тебя люблю», а мягкий голос куклы отвечает: «Бабушка, я тоже вас люблю».

Робот Hyodol говорит дружелюбным голосом и поддерживает эмоциональные диалоги. Он напоминает о приёме пищи и лекарств, фиксирует тревожные сигналы, например отсутствие движений в течение суток, и в таком случае автоматически передаёт сигнал социальным службам. Кроме того, ежедневно устройство записывает ответы на вопросы о самочувствии, чтобы отслеживать эмоциональное состояние владельца.

Власти страны уже раздали более 12 тысяч подобных устройств одиноким пожилым людям. Стоимость одной куклы составляет примерно 160 миллионов корейских вон, что эквивалентно около 120 тысяч долларов США, и при этом значительно дешевле годовой зарплаты сиделки. В 2023 году в Южной Корее фиксировался дефицит 190 тысяч работников по уходу, к 2032 году этот показатель может достичь 1,55 миллиона.

Ситуация осложняется демографическим кризисом: уровень рождаемости в стране остаётся одним из самых низких в мире — всего 0,72 ребёнка на женщину при необходимом для сохранения населения коэффициенте 2,1. Уже сейчас ежегодно население сокращается более чем на 200 тысяч человек, и в будущем количество пожилых будет значительно превышать число молодых.

Подобные проекты существуют и в других странах. В Японии используется терапевтический робот-тюлень Paro, в США пожилые люди общаются с лампой ElliQ, в Сингапуре работает робот Dexie, который может играть, петь и заниматься с людьми. Идея искусственного компаньона уходит корнями в прошлое: так, японская игрушка Тамагочи в своё время тоже была ответом на проблему одиночества, а её потеря вызывала сильные эмоциональные переживания у владельцев.

Использование таких технологий поднимает и этические вопросы. Некоторые пожилые люди настолько привязываются к роботам, что выражают желание быть похороненными вместе с ними. Известны случаи, когда Hyodol фиксировал суицидальные мысли и передавал информацию специалистам. При этом эксперты по кибербезопасности предупреждают о рисках утечки данных, ведь устройство записывает личные разговоры и передаёт их на удалённые серверы.

Название Hyodol связано с понятием «孝道», которое отражает традиционную корейскую ценность уважения и заботы о старших. Таким образом, проект объединяет современные технологии и культурное наследие, превращая робота не просто в гаджет, а в элемент социальной поддержки.