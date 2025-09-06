В Кореї роздають роботів самотнім людям похилого віку

У Південній Кореї тисячі самотніх літніх людей отримали нового компаньйона — ляльку зі штучним інтелектом під назвою Хьодол. Пристрій може розмовляти, нагадувати людям приймати ліки, стежити за їхнім здоров’ям та кликати на допомогу в надзвичайних ситуаціях. На відео, показаному місцевими ЗМІ, 81-річна Кім сидить на ліжку поруч із роботом і каже: «Хьодол, я тебе люблю», а ляльки відповідає: «Бабусю, я теж тебе люблю».

Робот Хьодол розмовляє дружнім голосом та підтримує емоційні діалоги. Він нагадує людям приймати їжу та ліки, записує сигнали тривоги, такі як відсутність руху протягом 24 годин, і в цьому випадку автоматично передає сигнал до соціальних служб. Крім того, пристрій щодня записує відповіді на запитання про те, як ви себе почуваєте, щоб відстежувати емоційний стан вашого власника.

Влада країни вже роздала понад 12 тисяч таких пристроїв самотнім літнім людям. Вартість однієї ляльки становить приблизно 160 мільйонів корейських вон, що еквівалентно близько 120 тисячам доларів США, і водночас значно дешевше за річну зарплату доглядальниці. У 2023 році в Південній Кореї зафіксовано дефіцит 190 тисяч доглядальниць, до 2032 року ця цифра може сягнути 1,55 мільйона.

Ситуацію ускладнює демографічна криза: рівень народжуваності в країні залишається одним з найнижчих у світі – лише 0,72 дитини на одну жінку з коефіцієнтом 2,1, необхідним для підтримки населення. Вже зараз населення щорічно скорочується більш ніж на 200 тисяч осіб, і в майбутньому кількість людей похилого віку значно перевищуватиме кількість молоді.

Подібні проекти існують і в інших країнах. У Японії використовується терапевтичний робот-тюлень Паро, у США літні люди спілкуються за допомогою лампи ElliQ, а в Сінгапурі працює робот Dexie, який може грати, співати та взаємодіяти з людьми. Ідея штучного компаньйона сягає корінням у минуле: наприклад, японська іграшка Тамагочі колись також була відповіддю на проблему самотності, а її втрата викликала сильні емоційні переживання у її власників.

Використання таких технологій також викликає етичні питання. Деякі літні люди настільки прив’язуються до роботів, що висловлюють бажання бути похованими разом з ними. Відомі випадки, коли Хьодол записував суїцидальні думки та передавав інформацію фахівцям. Водночас експерти з кібербезпеки попереджають про ризики витоку даних, оскільки пристрій записує особисті розмови та передає їх на віддалені сервери.

Назва Хьодол пов’язана з концепцією «孝道», яка відображає традиційну корейську цінність поваги та турботи про старших. Таким чином, проект поєднує сучасні технології та культурну спадщину, перетворюючи робота не просто на гаджет, а на елемент соціальної підтримки.