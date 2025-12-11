 

В Китае выпустили SSD размером с SIM-карту

11.12.25

Mini SSD CL100

 

Китайская компания Biwin сообщила о выходе на розничный рынок первого Mini SSD CL100, ранее устанавливаемого исключительно в портативные устройства. О появлении новинки сообщает Videocardz. Формат накопителя напоминает SIM-карту, его габариты составляют 15 на 17 миллиметров при толщине 1,4 миллиметра, а вес не превышает одного грамма. Устройство соответствует стандарту IP68, что обеспечивает устойчивость к пыли и воде, а также позволяет выдерживать падение с высоты до трех метров.

 

CL100 подключается через интерфейс PCIe 4.0 x2 с поддержкой протокола NVMe 1.4. Заявленная скорость последовательного чтения достигает 3700 мегабайт в секунду, а записи – до 3400 мегабайт в секунду. В Китае накопитель предлагается в версиях на 512 гигабайт, один терабайт и два терабайта. Примерная стоимость составляет соответственно 85, 155 и 311 долларов. Модели на 512 гигабайт и один терабайт уже представлены как в китайских магазинах, так и на некоторых международных платформах.

 

Наряду с Mini SSD компания выпускает и картридер RD510. Он поддерживает USB4 со скоростью до сорока гигабит в секунду и оснащен встроенным охлаждающим вентилятором. Biwin пока не сообщила, будет ли стандарт Mini SSD открыт для других производителей, однако рынок ожидает, что распространение нового формата будет продолжаться быстрыми темпами.


11.12.25
