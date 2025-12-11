В Китае выпустили SSD размером с SIM-карту  

В Китае выпустили SSD размером с SIM-карту11.12.25
Китайская компания Biwin сообщила о выходе на розничный рынок первого Mini SSD CL100, ранее устанавливаемого исключительно в портативные устройства. О появлении новинки сообщает Videocardz. Формат накопителя напоминает SIM-карту, его габариты составляют 15 на 17 миллиметров при толщине 1,4 миллиметра, а вес не превышает одного грамма. Устройство соответствует стандарту IP68, что обеспечивает устойчивость к пыли и воде, а также позволяет выдерживать падение с высоты до трех метров.
CL100 подключается через интерфейс PCIe 4.0 x2 с поддержкой протокола NVMe 1.4. Заявленная скорость последовательного чтения достигает 3700 мегабайт в секунду, а записи – до 3400 мегабайт в секунду. В Китае накопитель предлагается в версиях на 512 гигабайт, один терабайт и два терабайта. Примерная стоимость составляет соответственно 85, 155 и 311 долларов. Модели на 512 гигабайт и один терабайт уже представлены как в китайских магазинах, так и на некоторых международных платформах.
Наряду с Mini SSD компания выпускает и картридер RD510. Он поддерживает USB4 со скоростью до сорока гигабит в секунду и оснащен встроенным охлаждающим вентилятором. Biwin пока не сообщила, будет ли стандарт Mini SSD открыт для других производителей, однако рынок ожидает, что распространение нового формата будет продолжаться быстрыми темпами.
lifecell отключает 3G в Черновицкой области чтобы освободить частоты для 4G lifecell события в Украине телеком
После окончательного отключения 3G диапазон 2100 МГц lifecell будет полностью передан под 4G. Это позволит повысить скорость мобильного интернета
