У Китаї випустили SSD розміром із SIM-картку

Китайська компанія Biwin повідомила про вихід на роздрібний ринок першого Mini SSD CL100, який раніше встановлювався виключно в портативні пристрої. Про появу новинки повідомляє Videocardz. Формат накопичувача нагадує SIM-карту, його габарити складають 15 на 17 міліметрів при товщині 1,4 міліметра, а вага не перевищує одного грама. Пристрій відповідає стандарту IP68, що забезпечує стійкість до пилу та води, а також дозволяє витримувати падіння з висоти до трьох метрів.

CL100 підключається через інтерфейс PCIe 4.0 x2 за допомогою протоколу NVMe 1.4. Заявлена ​​швидкість послідовного читання досягає 3700 мегабайт на секунду, а записи – до 3400 мегабайт на секунду. У Китаї накопичувач пропонується у версіях на 512 гігабайт, один терабайт та два терабайти. Орієнтовна вартість становить відповідно 85, 155 та 311 доларів. Моделі на 512 гігабайт та один терабайт вже представлені як у китайських магазинах, так і на деяких міжнародних платформах.

Поряд із Mini SSD компанія випускає і картридер RD510. Він підтримує USB4 зі швидкістю до сорока гігабіт за секунду і оснащений вбудованим вентилятором, що охолоджує. Biwin поки не повідомила, чи буде стандарт Mini SSD відкритий для інших виробників, однак ринок очікує, що розповсюдження нового формату продовжуватиметься швидкими темпами.