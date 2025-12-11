У Китаї випустили SSD розміром із SIM-картку  

У Китаї випустили SSD розміром із SIM-картку11.12.25
Китайська компанія Biwin повідомила про вихід на роздрібний ринок першого Mini SSD CL100, який раніше встановлювався виключно в портативні пристрої. Про появу новинки повідомляє Videocardz. Формат накопичувача нагадує SIM-карту, його габарити складають 15 на 17 міліметрів при товщині 1,4 міліметра, а вага не перевищує одного грама. Пристрій відповідає стандарту IP68, що забезпечує стійкість до пилу та води, а також дозволяє витримувати падіння з висоти до трьох метрів.
CL100 підключається через інтерфейс PCIe 4.0 x2 за допомогою протоколу NVMe 1.4. Заявлена швидкість послідовного читання досягає 3700 мегабайт на секунду, а записи – до 3400 мегабайт на секунду. У Китаї накопичувач пропонується у версіях на 512 гігабайт, один терабайт та два терабайти. Орієнтовна вартість становить відповідно 85, 155 та 311 доларів. Моделі на 512 гігабайт та один терабайт вже представлені як у китайських магазинах, так і на деяких міжнародних платформах.
Поряд із Mini SSD компанія випускає і картридер RD510. Він підтримує USB4 зі швидкістю до сорока гігабіт за секунду і оснащений вбудованим вентилятором, що охолоджує. Biwin поки не повідомила, чи буде стандарт Mini SSD відкритий для інших виробників, однак ринок очікує, що розповсюдження нового формату продовжуватиметься швидкими темпами.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Розповімо про ігрове кермо Logitech G29 для ПК та PlayStation, а також доповнення у вигляді 6-ступінчастого перемикача передач Driving Force Shifter.
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
У Китаї випустили SSD розміром із SIM-картку SSD Китай
Китайська компанія Biwin повідомила про вихід на роздрібний ринок першого Mini SSD CL100, який раніше встановлювався виключно в портативні пристрої
lifecell відключає 3G у Чернівецькій області щоб звільнити частоти для 4G lifecell події в Україні телеком
Після остаточного відключення 3G діапазон 2100 МГц lifecell буде повністю переданий під 4G. Це дозволить підвищити швидкість мобільного інтернету
У Китаї випустили SSD розміром із SIM-картку
Дослідження: люди почали копіювати фрази чат ботів з ШІ
Операційній системі Windows виповнилося 40 років
Keychron K2 HE – лімітована версія клавіатури у дерев’яному корпусі
Карти пам’яті microSD можуть повернутися до смартфонів через подорожчання пам’яті DRAM
Monobank запустив monoбазар – конкурента OLX?
Опитування Top Lead та Мін Цифри: Як український бізнес використовує штучний інтелект
Toyota GR GT та GR GT3 отримають двигуни V8 та більше 640 к.с.
Захищений смартфон Doogee V Max LR оснащений акумулятором 20 500 мАг
Amazon анонсувала нові електронні книги Kindle Scribe та перший кольоровий Kindle Scribe Colorsoft
Apple і Samsung зайняли топ-10 смартфонів у 4-му кварталі 2025 року
Netflix купує Warner Bros за $82,7 мільярда
Microsoft змінить дизайн меню Виконати вперше за 30 років