Ультраширокий изогнутый монитор Acer Predator Z57 стоит 100 тыс. грн

Acer представила свой игровой монитор Predator Z57 в начале 2024 года на выставке CES, и теперь он доступен в Европе. В Германии и других странах ЕС этот 57-дюймовый изогнутый монитор с Mini LED матрицей можно приобрести за €2499. В Украине его ожидают в скором времени, и цена ориентировочно составит около 100 000 грн.

Acer Predator Z57 обладает впечатляющими техническими характеристиками, включая разрешение 7680×2160 пикселей, частоту обновления 120 Гц, яркость 1000 нит и соотношение сторон 32:9. Благодаря сертификации VESA DisplayHDR 1000 монитор обеспечивает высокое качество изображения с глубокими черными тонами и яркими деталями. Он оснащен современными портами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, встроенными 10-ваттными динамиками и регулируемой подставкой для комфортного использования.

Acer анонсировала мониторы со встроенной платформой WebOS, технологией зеркального отображения экрана и поддержку Wi-Fi и Bluetooth. Также новые мониторы уже от бренда Predator представлены 27″ моделями. Они поддерживают новую технологию синхронизации NVIDIA G-SYNC Pulsar.

Умные мониторы Acer 2024 года

Компания Acer представила новые умные мониторы с предустановленной операционной системой WebOS, которые могут использоваться автономно, без подключения к компьютеру. Мониторы поддерживают Wi-Fi, Bluetooth, а также технологии беспроводной передачи данных Airplay и Miracast. Кроме того, устройства оснащены сетевым портом RJ45 для проводного подключения к интернету.

Модель Acer CS322QK с диагональю 31,5 дюйма имеет разрешение 4K UHD и поддерживает 98% цветовой гаммы DCI-P3. Монитор также поддерживает HDR10 и имеет яркость 350 нит, что обеспечивает высокое качество изображения. Стоимость этой модели составляет €899.

Модель Nitro GS272U M с диагональю 27 дюймов предлагает разрешение 2560×1440 и частоту обновления до 180 Гц, что делает её подходящей для игр. Оба монитора оснащены портами HDMI и USB Type-C, что повышает их функциональность. Цена модели Nitro GS272U M составляет €599.

Мониторы Predator 2024 года

Компания Acer представила два новых монитора из серии Predator, ориентированных на геймеров и требовательных пользователей. Predator XB273U F5 обладает частотой обновления 360 Гц при разрешении 2560×1440 пикселей и поддерживает технологию NVIDIA G-SYNC Pulsar, которая обеспечивает улучшенную четкость движений и плавный игровой процесс с переменной частотой обновления. Монитор охватывает 90% цветовой гаммы DCI-P3, поддерживает HDR и имеет пиковую яркость 550 нит, что делает его подходящим для динамичных игр с высоким качеством изображения.

Вторая модель, Predator XB273K V5, оснащена разрешением 4K с частотой 160 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync Premium. Пользователи также могут переключиться на разрешение FHD с частотой обновления 320 Гц, что делает монитор гибким для разных сценариев использования. Благодаря коэффициенту контрастности 100 000 000:1, монитор демонстрирует глубокий черный и яркий белый, а максимальная яркость составляет 400 нит. Он также имеет сертификат VESA DisplayHDR 400 и охватывает 95% цветовой гаммы DCI-P3.

Кроме того компания Acer расширила свою линейку геймерских мониторов Nitro, представив три новые модели: Nitro XV240 F6, Nitro XV270 F5 и Nitro XV270U F5. Все три монитора обеспечивают высокую частоту обновления и поддержку технологии AMD FreeSync Premium. Ожидается, что они появятся в украинских магазинах в первом квартале 2025 года.

Nitro XV240 F6 оснащен 24-дюймовой TN-матрицей с разрешением 1920×1080 пикселей и поддерживает частоту обновления 600 Гц. Он выделяется низким временем отклика до 0,1 мс, сертификацией VESA DisplayHDR 400 и охватом 95% цветовой палитры DCI-P3. Ориентировочная цена в Украине составит 41 999 гривен.