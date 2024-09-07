Новые мониторы Acer Nitro поддерживают частоту обновления до 600 Гц07.09.24
Компания Acer расширила свою линейку геймерских мониторов Nitro, представив три новые модели: Nitro XV240 F6, Nitro XV270 F5 и Nitro XV270U F5. Все три монитора обеспечивают высокую частоту обновления и поддержку технологии AMD FreeSync Premium. Ожидается, что они появятся в украинских магазинах в первом квартале 2025 года.
Nitro XV240 F6 оснащен 24-дюймовой TN-матрицей с разрешением 1920×1080 пикселей и поддерживает частоту обновления 600 Гц. Он выделяется низким временем отклика до 0,1 мс, сертификацией VESA DisplayHDR 400 и охватом 95% цветовой палитры DCI-P3. Ориентировочная цена в Украине составит 41 999 гривен.
Nitro XV270 F5 предлагает 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 1920×1080 пикселей и частотой обновления 520 Гц. Время отклика этого монитора достигает 0,5 мс, он сертифицирован по стандарту HDR10 и обладает яркостью 400 кд/м² с динамическим коэффициентом контрастности 100 млн:1. Цена в Украине будет около 32 199 гривен.
Nitro XV270U F5 также имеет 27-дюймовую IPS-матрицу, но с разрешением 2560×1440 пикселей и максимальной частотой обновления 500 Гц. Время отклика составляет 0,5 мс, поддерживается HDR10, яркость равна 250 кд/м², а динамическая контрастность — 100 млн:1. Ориентировочная цена в Украине составит 36 999 гривен.
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