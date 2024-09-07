05.09.24

Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком

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Oppo Watch X (OWWE231)

Флагманський годинник Oppo Watch X отримав актуальні технології та датчики. Він підтримує сотні режимів занять спортом і дозволяє сплатити за каву прямо під час прогулянки. Докладніше про годинник розповімо в цьому огляді