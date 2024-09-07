Нові монітори Acer Nitro підтримують частоту оновлення до 600 Гц

Компанія Acer розширила свою лінійку геймерських моніторів Nitro, представивши три нові моделі: Nitro XV240 F6, Nitro XV270 F5 та Nitro XV270U F5. Всі три монітори забезпечують високу частоту оновлення та підтримку технології AMD FreeSync Premium. Очікується, що вони з’являться в українських магазинах у першому кварталі 2025 року.

Nitro XV240 F6 оснащений 24-дюймовою TN-матрицею з роздільною здатністю 1920×1080 пікселів та підтримує частоту оновлення 600 Гц. Він виділяється низьким часом відгуку до 0,1 мс, сертифікацією VESA DisplayHDR 400 та охопленням 95% палітри кольорів DCI-P3. Орієнтовна ціна в Україні становитиме 41 999 гривень.

Nitro XV270 F5 пропонує 27-дюймову IPS-панель з роздільною здатністю 1920×1080 пікселів та частотою оновлення 520 Гц. Час відгуку цього монітора досягає 0,5 мс, він сертифікований за стандартом HDR10 і має яскравість 400 кд/м² з динамічним коефіцієнтом контрастності 100 млн:1. Ціна в Україні буде близько 32199 гривень.

Nitro XV270U F5 також має 27-дюймову IPS-матрицю, але з роздільною здатністю 2560×1440 пікселів та максимальною частотою оновлення 500 Гц. Час відгуку становить 0,5 мс, підтримується HDR10, яскравість дорівнює 250 кд/м2, а динамічна контрастність – 100 млн:1. Орієнтовна ціна в Україні становитиме 36 999 гривень.