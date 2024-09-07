Нові монітори Acer Nitro підтримують частоту оновлення до 600 Гц07.09.24
Компанія Acer розширила свою лінійку геймерських моніторів Nitro, представивши три нові моделі: Nitro XV240 F6, Nitro XV270 F5 та Nitro XV270U F5. Всі три монітори забезпечують високу частоту оновлення та підтримку технології AMD FreeSync Premium. Очікується, що вони з’являться в українських магазинах у першому кварталі 2025 року.
Nitro XV240 F6 оснащений 24-дюймовою TN-матрицею з роздільною здатністю 1920×1080 пікселів та підтримує частоту оновлення 600 Гц. Він виділяється низьким часом відгуку до 0,1 мс, сертифікацією VESA DisplayHDR 400 та охопленням 95% палітри кольорів DCI-P3. Орієнтовна ціна в Україні становитиме 41 999 гривень.
Nitro XV270 F5 пропонує 27-дюймову IPS-панель з роздільною здатністю 1920×1080 пікселів та частотою оновлення 520 Гц. Час відгуку цього монітора досягає 0,5 мс, він сертифікований за стандартом HDR10 і має яскравість 400 кд/м² з динамічним коефіцієнтом контрастності 100 млн:1. Ціна в Україні буде близько 32199 гривень.
Nitro XV270U F5 також має 27-дюймову IPS-матрицю, але з роздільною здатністю 2560×1440 пікселів та максимальною частотою оновлення 500 Гц. Час відгуку становить 0,5 мс, підтримується HDR10, яскравість дорівнює 250 кд/м2, а динамічна контрастність – 100 млн:1. Орієнтовна ціна в Україні становитиме 36 999 гривень.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
Флагманський годинник Oppo Watch X отримав актуальні технології та датчики. Він підтримує сотні режимів занять спортом і дозволяє сплатити за каву прямо під час прогулянки. Докладніше про годинник розповімо в цьому огляді
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
Огляд лампи для стримерів Logitech G LITRA BEAM LX: головне світло
Вибираємо ігровий ноутбук 2024 року. В яких Core i9 та RTX 4090 кращі для навчання?
Огляд Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
Нові монітори Acer Nitro підтримують частоту оновлення до 600 ГцAcer монiтор події в Україні
Компанія Acer розширила свою лінійку геймерських моніторів Nitro, представивши три нові моделі: Nitro XV240 F6, Nitro XV270 F5 та Nitro XV270U F5.
Гра-платформер Astro Bot від Sony побила рекорд високих оцінок у 2024 роціSony ігри
Astro Bot стала першою великою грою Sony, яка отримала українську текстову локалізацію, що наголошує на компанії до локальних ринків. Гра доступна у магазині PlayStation за ціною 1999 грн.