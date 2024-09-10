Новые мониторы Acer показали на IFA 2024

Acer анонсировала мониторы со встроенной платформой WebOS, технологией зеркального отображения экрана и поддержку Wi-Fi и Bluetooth.

Также новые мониторы уже от бренда Predator представлены 27″ моделями. Они поддерживают новую технологию синхронизации NVIDIA G-SYNC Pulsar.

Умные мониторы Acer 2024 года

Компания Acer представила новые умные мониторы с предустановленной операционной системой WebOS, которые могут использоваться автономно, без подключения к компьютеру. Мониторы поддерживают Wi-Fi, Bluetooth, а также технологии беспроводной передачи данных Airplay и Miracast. Кроме того, устройства оснащены сетевым портом RJ45 для проводного подключения к интернету.

Модель Acer CS322QK с диагональю 31,5 дюйма имеет разрешение 4K UHD и поддерживает 98% цветовой гаммы DCI-P3. Монитор также поддерживает HDR10 и имеет яркость 350 нит, что обеспечивает высокое качество изображения. Стоимость этой модели составляет €899.

Модель Nitro GS272U M с диагональю 27 дюймов предлагает разрешение 2560×1440 и частоту обновления до 180 Гц, что делает её подходящей для игр. Оба монитора оснащены портами HDMI и USB Type-C, что повышает их функциональность. Цена модели Nitro GS272U M составляет €599.

Мониторы Predator 2024 года

Компания Acer представила два новых монитора из серии Predator, ориентированных на геймеров и требовательных пользователей. Predator XB273U F5 обладает частотой обновления 360 Гц при разрешении 2560×1440 пикселей и поддерживает технологию NVIDIA G-SYNC Pulsar, которая обеспечивает улучшенную четкость движений и плавный игровой процесс с переменной частотой обновления. Монитор охватывает 90% цветовой гаммы DCI-P3, поддерживает HDR и имеет пиковую яркость 550 нит, что делает его подходящим для динамичных игр с высоким качеством изображения.

Вторая модель, Predator XB273K V5, оснащена разрешением 4K с частотой 160 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync Premium. Пользователи также могут переключиться на разрешение FHD с частотой обновления 320 Гц, что делает монитор гибким для разных сценариев использования. Благодаря коэффициенту контрастности 100 000 000:1, монитор демонстрирует глубокий черный и яркий белый, а максимальная яркость составляет 400 нит. Он также имеет сертификат VESA DisplayHDR 400 и охватывает 95% цветовой гаммы DCI-P3.

Оба монитора обеспечивают быстрое время отклика до 0,5 мс, используют IPS-панели и оснащены портами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. Они также предлагают гибкие опции настройки положения экрана для комфортного использования. Ожидается, что мониторы поступят в продажу в конце 2024 или начале 2025 года, а стоимость Predator XB273K V5 составит €699.

Кроме того компания Acer расширила свою линейку геймерских мониторов Nitro, представив три новые модели: Nitro XV240 F6, Nitro XV270 F5 и Nitro XV270U F5. Все три монитора обеспечивают высокую частоту обновления и поддержку технологии AMD FreeSync Premium. Ожидается, что они появятся в украинских магазинах в первом квартале 2025 года.

Nitro XV240 F6 оснащен 24-дюймовой TN-матрицей с разрешением 1920×1080 пикселей и поддерживает частоту обновления 600 Гц. Он выделяется низким временем отклика до 0,1 мс, сертификацией VESA DisplayHDR 400 и охватом 95% цветовой палитры DCI-P3. Ориентировочная цена в Украине составит 41 999 гривен.

Nitro XV270 F5 предлагает 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 1920×1080 пикселей и частотой обновления 520 Гц. Время отклика этого монитора достигает 0,5 мс, он сертифицирован по стандарту HDR10 и обладает яркостью 400 кд/м² с динамическим коэффициентом контрастности 100 млн:1. Цена в Украине будет около 32 199 гривен.